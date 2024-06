Paulo Fonseca assume cargo de treinador do AC Milan após deixar o Lille

O AC Milan anunciou a contratação de Paulo Fonseca como seu novo treinador principal com um contrato de três anos.

Fonseca, que levou o Lille ao quarto lugar na Ligue 1 na temporada 2023-24, assume imediatamente e herda uma equipe que terminou em segundo lugar na Série A sob o comando de Stefano Pioli na temporada passada.

Pioli foi oficialmente demitido no mês passado, dois anos depois de liderar o Rossoneri ao primeiro título da liga em 11 anos.

Fonseca, de 51 anos, também foi cortejado pelo Marselha, mas escolheu o clube do norte da Itália como seu próximo destino depois de dois anos no Lille. Estabeleceu-se como treinador no seu país natal, Portugal, com passagens pelo Paços de Ferreira, Porto e Braga, antes de ter sucesso no Shakhtar Donetsk e na Roma.

A lenda do Milan, Zlatan Ibrahimović, que se juntou ao grupo de proprietários do clube como parceiro operacional no ano passado, falou sobre a contratação de Fonseca em entrevista coletiva na quinta-feira e agradeceu a Pioli pelo serviço prestado.

“Quero agradecer ao Pioli, o que ele fez ficará na história… Estudamos [Fonseca] bastante. Ele cumpre todos os critérios que procuramos”, disse o antigo internacional sueco. “Escolhemo-lo para transmitir a sua identidade aos jogadores que temos e à forma como queremos que a equipa jogue. Após 5 anos queríamos trazer algo novo para os jogadores.

“Considerámos os treinadores com base no seu estilo de jogo e abordagem ao jogo. Quando falámos cara a cara com o Fonseca, ficou claro que ele é muito ambicioso e tem uma grande vontade de ter um bom desempenho.”

“No Milan temos um treinador, não um treinador”, acrescentou Ibrahimović quando questionado sobre outras opções que foram consideradas. “[Antonio] Conte? Com os critérios que tínhamos, não era isso que procurávamos.”