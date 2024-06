Pegula vence Gauff nas semifinais, Kalinskaya na final pelo título de Berlim

Jessica Pegula nocauteou a cabeça-de-chave e também americana Coco Gauff por 7-5, 7-6 (2) em um confronto semifinal interrompido pela chuva e derrotou Anna Kalinskaya por 6-7- (0), 6-4, 7-6 (3) na final para vencer o Aberto de Berlim no domingo.

A semifinal foi suspensa no sábado devido à chuva, com o número 5 do mundo, Pegula, liderando por 7-5, 6-6 (3-1). Ela não perdeu tempo depois que a partida recomeçou sob céu nublado no domingo, conquistando quatro dos últimos cinco pontos para chegar à final.

Pegula perdeu um primeiro set competitivo para o russo Kalinskaya depois que os dois jogadores quebraram o outro três vezes cada. Mas o americano se recuperou, quebrando logo no primeiro game e garantindo a vitória no segundo set.

Jessica Pegula reage após derrotar Anna Anna Kalinskaya em Berlim para conquistar seu primeiro título em quadra de grama. EPA/CLEMENS BILAN

Pegula, de 30 anos, quebrou Kalinskaya para assumir a vantagem de 3-1 no terceiro set, mas a russa reagiu com sua própria chance e salvou quatro break points no jogo seguinte para fazer o 4-4.

Kalinskaya, de 25 anos, estava à beira de mais dois break que a teriam levado à vitória, mas a americana salvou cinco match points para vencer os dois jogos e levar o set para o desempate, onde acabou vencendo.

A vitória marcou o quinto título de simples da carreira de Pegula e o primeiro na grama, dias antes de ela competir em Wimbledon, onde chegou às quartas de final no ano passado.