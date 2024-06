Penedo vence edital do Sebrae e sediará 1ª edição do Festival Sabor & Jazz na cidade histórica

Mais um evento em Penedo! O município melhor avaliado no edital do Sebrae sediará a primeira edição do Festival Penedo, Sabor & Jazz nos dias 26 e 27 de julho, na Praça 12 de Abril, em frente à orla do Rio São Francisco.

O Festival Penedo, Sabor & Jazz enaltece a gastronomia do município, proporcionando o diálogo entre a arte musical e a cultura típica penedense, estimulando o empreendedorismo criativo e a integração de bares e restaurantes penedenses, através do resgate de receitas tradicionais e inovação da culinária local.

Da mesma forma, o festival inédito em Penedo realiza oficinas e apresentações com a elite alagoana de músicos e instrumentistas profissionais do jazz, uma verdadeira experiência sensorial aberta ao público, programação que será divulgada em breve.

“A Prefeitura de Penedo assume pra valer o compromisso em se consolidar como Cidade Criativa da UNESCO, fomentando em um único evento as áreas criativas da Música e da Gastronomia. Além disso, o Destino Penedo ganha mais um evento de peso para o seu calendário anual, fomentando o turismo enquanto fortalece cadeias produtivas econômicas estratégicas para a cidade”, afirma Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Reuniões setoriais

Um cronograma de construção participativa do Penedo Sabor e Jazz já foi iniciado, diálogos realizados na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) com empresários do trade turístico e representantes da gastronomia e da música penedense para alinhamento da estrutura, operação e participação no evento.

O Festival Penedo, Sabor & Jazz é uma realização da Prefeitura de Penedo, através da SETUREC, e conta com o apoio do Sebrae Alagoas, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Alagoas, do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/AL); da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), entre outros parceiros.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC