Perda amarga, mas ‘uma jornada realmente positiva’ para Mavericks

BOSTON – Enquanto o Dallas Mavericks basicamente agitava a bandeira branca, substituindo todos os seus titulares enquanto perdia por 21 pontos faltando 2:37 para o fim do jogo 5 de segunda-feira, Kyrie Irving caminhou em direção ao outro lado da quadra para parabenizar seus ex-companheiros de equipe Jaylen Brown e Jayson Tatum, bem como outros membros do Boston Celtics.

Irving voltou ao banco e trocou um abraço e algumas palavras com seu companheiro de equipe Luka Doncic, um superastro encerrando sua primeira aparição nas finais da NBA.

“Dissemos: ‘Vamos lutar juntos na próxima temporada e vamos acreditar'”, disse Doncic após a derrota do Mavericks por 106 a 88 para o Celtics, que conquistou seu 18º título recorde da NBA.

Irving descreveu isso como um final “amargo” para uma “jornada realmente positiva” para os Mavericks, que reconstruíram o elenco de apoio em torno de seu conjunto de estrelas no ano passado, recuperando-se de uma final na loteria para ganhar a Conferência Oeste.

A expectativa dentro da organização é que os Mavs, liderados por seu cinco vezes selecionado para o time principal da NBA, de 25 anos, possam ser um candidato nos próximos anos.

“Respondemos a muitas perguntas este ano sobre o que éramos capazes de fazer e agora é apenas uma questão de ser consistente”, disse Irving, que lutou novamente no TD Garden, terminando o jogo 5 com 15 pontos em 5 de 16 arremessos. “Acho que provavelmente na semana passada eu disse que queria ser lembrado como um dos melhores times desta época e nossos últimos campeões têm sido novos a cada ano.

“Então, vejo uma oportunidade para realmente construirmos nosso futuro de uma maneira positiva, onde isso é quase uma coisa normal para nós, e estamos competindo por campeonatos. gostei dessa jornada mais do que qualquer outra temporada, apenas por causa do arco de redenção e por poder aprender tanto quanto aprendi sobre mim mesmo, meus companheiros de equipe, a organização e as pessoas com quem estou.”

Doncic, que fez 28 pontos, 12 rebotes, 5 assistências e 7 turnovers na derrota por eliminação, não estava muito reflexivo na noite de segunda-feira. No entanto, ele disse que se sentia “ótimo” com o futuro da franquia.

Doncic se tornou o primeiro jogador na história da NBA a liderar a liga em pontos (635), rebotes (208), assistências (178) e roubos de bola (41) durante a pós-temporada. Isso apesar de ter sofrido uma entorse no joelho direito no primeiro round e uma contusão torácica na abertura das finais, que exigiu injeções analgésicas antes do jogo pelo resto da série.

“Não importa se me machuquei, o quanto me machuquei”, disse Doncic. “Eu estava lá. Tentei jogar, mas não fiz o suficiente.”

As lesões, no entanto, colocaram em causa o estatuto de Doncic para jogar pela selecção eslovena este Verão. A Eslovênia abrirá um torneio de qualificação para as Olimpíadas na Grécia, em 2 de julho.

“Não quero falar sobre o que vem a seguir, cara”, disse Doncic. “Tenho algumas decisões a tomar. Só estou tentando ficar um pouco mais saudável.”

Doncic, finalista do MVP que conquistou o título de pontuação nesta temporada, descreveu sua primeira aparição nas finais como uma experiência de aprendizado. Ele citou a jornada do Celtics, um candidato perene que perdeu nas finais há dois anos, como um caminho que os Mavs poderiam seguir.

“Para ele, aos 25 anos, chegar às finais, jogar basquete no nível que está jogando, agora é apenas ser consistente”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. “Quando você tem um dos melhores jogadores do mundo, você deve estar sempre lutando por um campeonato”.