Perdendo 3, Tennessee se recupera para a vitória selvagem do MCWS sobre Florida St.

OMAHA, Nebraska – Dylan Dreiling acertou uma única vitória no espaço centro-esquerdo no final da nona entrada e o Tennessee se recuperou de um déficit de três corridas para vencer o Florida State por 12 a 11 no Men’s College World Series na sexta.

Os voluntários mais bem colocados superaram o jogo defensivo desleixado e o arremesso ruim, aumentando seu ataque poderoso mais um degrau no final para vencer sua primeira estreia no MCWS em cinco partidas desde 2001.

Tennessee (56-12) enfrentará a Carolina do Norte em um jogo do vencedor da Chave 1 na noite de domingo. Florida State (47-16) enfrentará Virginia em um jogo eliminatório à tarde.

Christian Moore acertou 5 de 6 para os Voluntários ao se tornar o primeiro jogador a rebater o ciclo no MCWS desde que Jerry Kindall, de Minnesota, fez isso contra o Mississippi em 1956.

O Tennessee, que perdia por 9-4 no quinto turno, superou seu maior déficit para vencer fora de casa ou em campo neutro desde que recuperou de cinco corridas para vencer na UC Irvine em 2017.

Os Vols, no MCWS pelo segundo ano consecutivo e terceiro nos últimos quatro, perdiam por 11-8 ao entrar no final do nono. Kavares Tears, que marcou antes, triplicou a vantagem e marcou em uma mosca de sacrifício.

Moore veio para rebater com duas eliminações e um corredor na base e caiu para seu último golpe contra Brennen Oxford (2-1) quando dobrou no canto esquerdo.

“Foi uma luta, eu contra ele, mano a mano”, disse Moore. “Acho que ganhei isso.”

Isso trouxe à tona Blake Burke, que empatou no meio depois de poder ter conseguido uma pausa quando o árbitro da terceira base, Shawn Rakos, sinalizou para Burke verificar seu swing em um arremesso com dois rebatidas.

“Foi um cheque e eu não fui”, disse Burke. “Continuei lutando e esse foi o resultado.”

A linguagem corporal do técnico da FSU, Link Jarrett, no banco de reservas indicava que ele não concordava com a decisão do check-swing. Ele não abordou diretamente a jogada após o jogo. Se a decisão tivesse acontecido no sentido contrário, o jogo teria terminado e a FSU teria vencido.

“Vocês viram o jogo”, disse ele aos repórteres. “Preciso assistir todos os arremessos deste jogo novamente. Há fatores que afetam o resultado do jogo e não consigo dizer a 27 metros de distância o que estava acontecendo com algumas das coisas que ocorreram. importa nesses jogos e você viu o resultado disso.”

Burke passou para o segundo lugar no single de Billy Amick em Oxford, e então Dreiling liderou a sequência de vitórias no segundo arremesso de Connor Hults.

Nate Snead (10-2), o sexto arremessador do Tennessee, conseguiu a vitória depois de manter os Seminoles sem gols em uma rebatida nas últimas 2⅓ entradas.

Moore, o líder dos Vols e uma escolha projetada entre os 15 primeiros no draft amador do próximo mês, começou sua grande noite com um triplo, o primeiro desde 2022, na lacuna centro-direita no primeiro inning. Ele dobrou no segundo, marcou no quarto e dirigiu a bola a 440 pés para o centro direto para seu 33º home run da temporada, começando no final do sexto.

“Durante todo o jogo, tentei chegar à base e definir o tom”, disse Moore. “Eu realmente, para ser honesto, não sabia que tinha feito isso [hit for the cycle].”

A primeira vitória dos Vols na temporada veio depois de uma primeira metade do jogo difícil. Eles cometeram três erros em um jogo pela segunda vez nesta temporada. Os três erros também corresponderam ao máximo em 21 jogos do MCWS de todos os tempos. Os arremessadores do Tennessee combinaram-se para permitir 13 rebatidas, caminhar uma temporada com nove empates e acertar um rebatedor.

Os Vols chegaram a Omaha com um recorde escolar de 173 home run e uma média de 9,2 corridas por jogo na temporada e 10,7 no torneio da NCAA. Burke disse que era apenas uma questão de tempo até que o ataque aumentasse.

“Nós demos vários socos durante todo o jogo”, disse ele, “e acertamos o grande soco no nono.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.