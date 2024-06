Pere Romeu sucede Jonatan Giráldez como novo treinador do Barcelona

O Barcelona nomeou Pere Romeu como o novo técnico do time, anunciou o clube, após a transferência de Jonatan Giráldez para o Washington Spirit, da NWSL.

Romeu, de 30 anos, fez anteriormente parte da equipa técnica de Giráldez e assinou um contrato de dois anos com os campeões europeus consecutivos.

Giráldez sai após três anos no comando para um novo desafio nos Estados Unidos, depois de ganhar 10 troféus em 12 possíveis com o Barça, incluindo o segundo título da Liga dos Campeões no mês passado.

O anúncio de Romeu encerra uma semana movimentada para o Barça, que também confirmou as chegadas da atacante polonesa Ewa Pajor e da goleira inglesa Ellie Roebuck.

Pajor, de 27 anos, chega do time alemão do Wolfsburg em um acordo no valor de cerca de € 400.000 (US$ 429.148) em um contrato de três anos.

Durante quase uma década no Wolfsburg, ela marcou 136 gols em 196 partidas e ajudará a preencher a lacuna deixada por Mariona Caldentey, que revelou que deixará o Barça neste verão.

Enquanto isso, Roebuck, 24, assinou um contrato de dois anos depois que seu contrato com o Manchester City expirou.

Ela substituirá Sandra Paños, que deixará o Barça após o término de seu contrato este mês, como concorrente do número 1 do Cata Coll.

Ambos farão parte de um novo regime, liderado por Romeu, com o Barça considerando candidatos externos antes de decidir sobre uma nomeação interna – como fizeram quando Giráldez substituiu Lluis Cortes em 2021.

Rafel Navarro, outro assistente de Giráldez, também concorreu ao cargo antes de o clube catalão optar por Romeu.

Romeu ingressou na seleção feminina em 2021, mas já havia treinado na academia do clube, trabalhando com jovens como Gavi, antes de passar um ano na Romênia em 2020.