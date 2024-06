Período de reembolso da reivindicação de invalidez do VA: Quanto tempo o VA tem para pagar?

vocêcompreensão Compensação de invalidez VA envolve a compreensão do conceito de data de vigência, que determina quando os veteranos começam a receber seus benefícios. Essa data varia de acordo com o tipo de benefício e as especificidades do pedido. Aqui está um resumo de como o VA decide sobre as datas de vigência e o que isso significa para os veteranos que buscam indenização por invalidez.

O VA define datas efetivas de forma diferente com base em cada situação. Para deficiências diretamente ligadas ao serviço militar, a data efetiva é a data em que o VA recebe o seu pedido ou quando você sofreu pela primeira vez a doença ou lesão. Se você entrar com o pedido dentro de um ano após deixar o serviço ativo, a data efetiva poderá ser no dia seguinte à sua separação.

Consideremos o caso de Shaun, um veterano que deixou o serviço ativo em 30 de setembro de 2013, devido a uma deficiência auditiva. Ele apresentou sua reclamação em 15 de novembro de 2014, mais de um ano depois. Sua data efetiva foi 15 de novembro de 2014, dia em que o VA recebeu sua reivindicação. Por outro lado, Ric, outro veterano, deixou o serviço na mesma data, mas apresentou sua reclamação no prazo de um ano, em 5 de julho de 2014. Sua data efetiva foi 1º de outubro de 2013, um dia após sua separação.

Para conexões de serviço presuntivas, onde o VA presume que a deficiência está relacionada ao serviço militar, se você entrar com o pedido dentro de um ano após a separação, a data efetiva é quando a doença ou lesão apareceu pela primeira vez. Compreender essas datas é crucial, pois elas impactam quando você começa a receber os benefícios.

Pagamento atrasado por invalidez VA

O pagamento atrasado refere-se ao dinheiro devido aos veteranos desde a data efetiva de sua reivindicação até o momento em que os benefícios são concedidos. Geralmente, quanto mais tempo o VA leva para decidir sua reivindicação, maior será o pagamento atrasado se a reivindicação for aprovada.

Dois equívocos comuns são que o VA pagará no dia da lesão ou alta. Este não é o caso. O VA considera apenas a data em que recebeu o pedido ou a data em que o direito surgiu. Os benefícios só são concedidos até a data da separação se a reclamação for apresentada dentro de um ano após a saída do serviço.

O valor do pagamento atrasado depende da data de vigência e da classificação de incapacidade. Avaliações mais altas resultam em mais pagamentos atrasados. O VA usa tabelas históricas de taxas de remuneração para calcular o pagamento atrasado, ajustando para o Ajuste de custo de vida definido pela Administração da Previdência Social. O pagamento atrasado é pago de uma só vez, normalmente dentro de 15 dias após a decisão, embora possam ocorrer atrasos.

Para aumentar as suas hipóteses de obter a aprovação do seu pedido de VA, considere trabalhar com um advogado que compreenda as provas necessárias e como apresentá-las de forma eficaz. Para obter assistência, você pode entrar em contato com o Veterans Help Group pelo telefone 855-855-8992 ou preencher o formulário de contato.