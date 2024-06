Permutações da Copa América: Como a seleção dos EUA pode chegar às eliminatórias

A seleção masculina dos EUA criou uma confusão com a derrota por 2 a 1 para o Panamá, na noite de quinta-feira, em Atlanta. Embora atualmente esteja em segundo lugar no Grupo C da Copa América e, tecnicamente, ainda controle seu próprio destino, provavelmente precisará de uma vitória sobre o Uruguai e de alguma ajuda da Bolívia, que está na última posição, contra o Panamá.

Aqui estão os cenários pelos quais os EUA avançarão para as oitavas de final.

Os EUA avançarão se se saírem melhor contra o Uruguai do que o Panamá contra a Bolívia. Isso pode se manifestar de algumas maneiras.

• Os EUA vencem enquanto o Panamá empata.

• Os EUA vencem ou empatam enquanto o Panamá perde.

Se os EUA e o Panamá obtiverem o mesmo resultado nas respectivas partidas, a questão será o saldo de gols. Atualmente a USMNT tem vantagem de dois gols, de mais 1 a menos 1.

• Se os EUA e o Panamá empatarem, os EUA passariam com base no melhor diferencial de golos.

• Se os EUA e o Panamá vencerem, então haverá três equipas com seis pontos, e a diferença de golos será levada em conta. Os EUA terão de garantir que a sua margem de vitória é suficiente para que o Panamá não compense a diferença.

• A única maneira dos EUA alcançarem o Uruguai é se vencerem La Celeste por quatro gols. Qualquer coisa abaixo disso e o Uruguai ficaria acima dos americanos no desempate por saldo de gols.

• A margem de vitória do Panamá precisaria ser dois gols melhor que a da USMNT. Se as duas equipes estiverem empatadas no saldo de gols, o próximo desempate são os gols marcados, seguido do confronto direto envolvendo as três equipes.

• Se os EUA e o Panamá perderem, os EUA terão de evitar perder por três golos a mais que o Panamá. Se o Panamá compensar o saldo de dois gols, as duas seleções poderão ficar empatadas com o saldo de gols. A Bolívia também entraria na equação porque três times estariam com três pontos.

Se duas ou mais equipes estiverem empatadas em pontos, saldo de gols e gols marcados, o desempate será determinado da seguinte forma:

• Maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão.

• Maior saldo de gols em partidas da fase de grupos entre as equipes em questão.

• Maior número de gols marcados nas partidas da fase de grupos entre as equipes em questão.

Caso as equipes ainda estejam empatadas, o desempate será para:

• Menos cartões vermelhos.

• Menos cartões amarelos.

• Por sorteio.