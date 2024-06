Peru 0 x 0 Chile (21 de junho de 2024) Análise do jogo

Chile e Peru perderam a chance de dar um grande passo em direção à qualificação para as quartas de final da Copa América na noite de sexta-feira, empatando em 0 a 0 na estreia do Grupo A em Arlington, Texas.

As seleções lutavam para se juntar à Argentina com três pontos após a vitória do atual campeão por 2 a 0 sobre o Canadá, cujas esperanças de qualificação também aumentaram com o empate.

O impasse refletiu as dificuldades do Chile e do Peru nas eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo, onde marcaram juntos apenas quatro gols em 12 partidas.

O chileno Alexis Sánchez desperdiçou a melhor oportunidade do jogo aos 16 minutos.

O ex-atacante do Inter de Milão e do Arsenal perdeu uma oportunidade de ouro ao receber um cruzamento rasteiro de Víctor Dávila na pequena área, apenas para mandar seu chute por cima do travessão.

“Eles começaram de forma agressiva. Tive duas chances e esta é a Copa América e você tem que conquistá-las”, disse Sanchez.

“Fomos imprecisos nos passes, jogámos apenas um jogo antes de vir para cá”.

Alexis Sanchez, do Chile, não conseguiu avançar contra o Peru.

O Chile mostrou mais talento ofensivo, mas não conseguiu executar o passe final crucial em um primeiro tempo marcado por lesões, com o peruano Luis Advíncula sendo substituído aos 35 minutos e o meio-campista chileno Diego Valdés sendo substituído no intervalo.

O peruano Miguel Araujo quase abriu o placar aos 43 minutos, forçando o goleiro chileno Claudio Bravo a uma defesa acrobática com uma cabeçada bem acertada na cobrança de falta de Sergio Peña.

Apesar do atacante peruano Gianluca Lapadula ter criado os momentos mais perigosos do segundo tempo, ele não conseguiu desafiar Bravo seriamente.

A sua oportunidade mais promissora surgiu aos 57 minutos, quando um desvio lhe caiu, mas o seu deslize resultou num remate fraco facilmente defendido por Bravo.

Aos 79 minutos, seu remate de escanteio de Pena obrigou Bravo a mais uma defesa, e o goleiro conseguiu recuperar o rebote bem a tempo de evitar uma segunda tentativa.

“Acho que fizemos um grande jogo e, com essa atitude, podemos levar qualquer jogo adiante”, disse Lapadula.

“A primeira parte foi muito mais defensiva e a segunda muito mais ofensiva. Tive duas oportunidades claras e temos de continuar a trabalhar assim. Penso que fizemos um grande jogo e será o nosso início”.

O desempenho de Bravo no gol encerrou uma noite especial para o ex-goleiro do Barcelona e do Manchester City, que aos 41 anos, 2 meses e 16 dias se tornou o jogador mais velho da história da Copa América.

O Chile enfrentará a Argentina, líder do grupo, em Nova Jersey, na terça-feira, enquanto o Peru enfrentará o Canadá em Kansas City.