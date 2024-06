Perucas, memes, músicas: bem-vindo ao verão espanhol de Cucurella

COLÔNIA — Seja no campo de treinamento da Espanha para a Euro 2024 em Der Öschberghof, na Floresta Negra, ou em um bonde para um de seus jogos na Alemanha, um jogador surgiu como figura central: Marc Cucurella.

Na vitória por 1-0 sobre a Itália na fase de grupos, em Gelsenkirchen, o adepto espanhol Juanma Romero e quatro amigos usaram perucas em admiração pelos longos cabelos do lateral-esquerdo do Chelsea. “Os Cucurella Boys”, escreveu Romero no X com uma imagem deles posando dentro da Arena AufSchalke.

Quando a Espanha jogou seu terceiro e último jogo do grupo contra a Albânia, as perucas se multiplicaram. Elas não estavam mais apenas em preto, mas também em vermelho e amarelo da Espanha. Um grupo de fãs da Alemanha até adotou o cabelo de Cucurella para o jogo e, em qualquer oportunidade, liderava os torcedores espanhóis em cânticos de “Cucu-rella” no bonde a caminho da Arena Düsseldorf.

As perucas e cânticos vieram acompanhados de memes e músicas. Um meme é simples: o lendário lateral esquerdo brasileiro Roberto Carlos com o cabelo de Cucurella sobreposto na cabeça. “Somos parecidos em tudo, exceto no cabelo”, brincou Cucurella esta semana em uma entrevista à mídia espanhola.

Os mesmos temas desenvolveram-se na base espanhola no sul da Alemanha. O meio-campista Mikel Merino disse que os memes foram divulgados no grupo de WhatsApp dos jogadores. “Eles são engraçados”, acrescentou Cucurella.

Há também uma música do TikTok que se tornou viral. O cantor, Adri Navarro, tem cabelos como Cucurella e canta sobre o lateral espanhol, em espanhol: “Cucu Cucu-rella, ele come paella; Cucu Cucu-rella, ele bebe Estrella; Erling Haaland treme, quando vê Cucurella.”

Cucurella, jogando minigolfe com seus companheiros de equipe esta semana, perdeu uma aposta para o capitão da Espanha, Álvaro Morata, e teve que cantar a música na frente de seus companheiros de equipe, provocando gargalhadas em um acampamento base que está cada vez mais confiante antes do encontro da Espanha com a Geórgia nas oitavas de final, no domingo.

“Se eu desse uma tacada, Morata cantaria, se não, eu cantaria”, Cucurella disse à COPE. “Não foi uma tacada difícil e eu sou letal no minigolfe, no bom sentido, então pensei que seria fácil, mas senti a pressão.”

Por trás das perucas, memes, músicas e tacadas perdidas, no entanto, está um jogador que está tendo um torneio brilhante contra todas as probabilidades na Alemanha — especialmente considerando que era esperado que ele desempenhasse um papel reserva de Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, que vinha de uma temporada invicta brilhante com o time alemão.

O ex-zagueiro do Manchester United Gary Neville, comentarista da ITV na Inglaterra, disse antes do início das finais que parecia que “faltava alguma coisa” para a Espanha chegar até o fim e que “ter Cucurella na lateral esquerda é provavelmente um dos exemplos disso”.

É uma opinião que não envelheceu bem neste torneio, mas que não seria incomum antes da bola ser chutada no primeiro jogo da Espanha contra a Croácia.

O zagueiro espanhol Marc Cucurella se tornou um herói cult para os fãs de seu país neste verão. Nick Potts/PA Images via Getty Images

Cucurella, 25 anos, teve uma carreira interessante até agora. Altamente cotado no Barcelona, ​​ele nunca alcançou o sucesso no clube catalão, onde fez apenas uma aparição no time principal, com passagens por Eibar e Getafe que o levaram à Premier League e ao Brighton & Hove Albion. Seguiu-se uma transferência de € 65 milhões para o Chelsea em 2022, depois de uma única temporada em Brighton que o viu se destacar, mas as coisas não funcionaram imediatamente em Londres e o custo da transferência o tem assombrado desde então.

“Ele é tenaz e agressivo, mas esse preço ainda espanta a todos até hoje”, acrescentou Neville.

No verão passado, Cucurella esteve perto de ser emprestado ao Manchester United, mas o negócio fracassou. Em setembro, a ESPN informou que o Chelsea estava aberto a ofertas para que ele saísse definitivamente em janeiro. Mas, no final, isso nunca aconteceu porque ele se machucou.

No início deste ano, portanto, uma vaga no XI da Espanha para o Euro 2024 parecia impossível. No entanto, aqui está ele; uma das revelações do torneio até agora. Tudo mudou em março, quando ele voltou de lesão e reconquistou seu lugar no Chelsea, de Mauricio Pochettino, e terminou a temporada jogando 90 minutos em 12 jogos consecutivos na Premier League.

Essas atuações lhe renderam o que foi efetivamente uma estreia pela Espanha. Sua primeira aparição pela seleção principal aconteceu tecnicamente em junho de 2021, quando os Sub-21 foram convocados para substituir a equipe titular devido à pandemia de COVID-19, mas só foi em março deste ano, em amistoso contra o Brasil, que ele sentirá que fez sua verdadeira estreia.

Sua terceira e quarta convocações foram em amistosos pré-torneio contra Andorra e Irlanda do Norte. Então, ele foi escalado para a abertura da Euro 2024 contra a Croácia em Berlim, escolhido à frente de Grimaldo.

Esperava-se que Cucurella desempenhasse um papel reserva, mas tem impressionado até agora. Alex Pantling – UEFA/UEFA via Getty Images

Há dúvidas se Cucurella estaria na seleção se José Luis Gaya, do Valência, e Alejandro Balde, do Barcelona, ​​estivessem em boa forma, mas a sua sorte também pode ser a da Espanha. Cucurella é talvez o melhor defensivamente desse quarteto de opções e, como a Espanha progrediu com três jogos sem sofrer golos, justificou a sua escolha.

Contra a Croácia, ele produziu um bloqueio de linha de gol excepcional, mas foi contra a Itália que ele realmente se destacou. Cucurella completou 51/51 passes, venceu 10 duelos, fez sete recuperações de bola e não foi driblado nenhuma vez. Ele foi o complemento perfeito para o ponta Nico Williams, que foi capaz de causar estragos à sua frente no flanco esquerdo.

“Ele foi magnífico em todos os aspectos do seu jogo”, disse o seleccionador espanhol Luis de la Fuente, que treinou Cucurella nos Jogos Olímpicos de 2021 e durante o seu mandato como seleccionador Sub-21.

O Diario AS o chamou de “descoberta fabulosa” depois daquela exibição contra a Itália. A Marca, em suas avaliações de jogadores, disse que ele era “a mistura perfeita de Marcelo e Ferland Mendy”. A avaliação deles de 10 em 10? “10… 11 até.” Sem notas.

“Ele é mais defensivo, ele também jogou como zagueiro central do lado esquerdo às vezes no Chelsea”, disse Grimaldo, que eventualmente entrou no time para o jogo final do grupo contra a Albânia enquanto Cucurella estava descansado, em uma entrevista coletiva esta semana. “Eu sou mais ofensivo. No final das contas, nós dois somos laterais esquerdos, mas com perfis diferentes. E podemos ajudar em diferentes fases do jogo, dependendo de qual treinador achar conveniente.

“Não há rivalidade, somos amigos e é uma competição saudável. A posição está bem disputada e quem jogar vai ajudar a equipa. Temos o mesmo objectivo”.

Esse objetivo é vencer a Euro 2024. Depois de passar pela fase de grupos com três vitórias e três jogos sem sofrer golos – a primeira vez que a Espanha consegue isso em um grande torneio – eles enfrentam a Geórgia, o time com a classificação mais baixa no torneio. , em Colônia neste fim de semana. No entanto, acabaram no mesmo lado do sorteio que a Alemanha, Portugal, França e Bélgica, pelo que se seguirão tarefas mais difíceis se progredirem.

No entanto, se a Espanha conseguir ir até ao fim, Cucurella deverá continuar a ser o centro das atenções – afinal, ele prometeu pintar os seus longos cabelos de vermelho se a Espanha erguer o troféu pela quarta vez em Berlim, no dia 14 de julho.