PGA Tour cria isenção de patrocinador para Tiger Woods, cita ‘conquista excepcional ao longo da vida’

O PGA Tour criou uma isenção especial de patrocinador para Tiger Woods, 15 vezes campeão principal – e apenas para Woods – com base em sua “conquista excepcional ao longo da vida”, disse o tour a seus membros em um memorando na noite de terça-feira.

A isenção do patrocinador estaria disponível para Woods competir nos oito eventos exclusivos, que apresentam campos limitados, maior prêmio em dinheiro e pontos da FedEx Cup.

Woods, 82 vezes vencedor do PGA Tour, não se qualificaria para os eventos exclusivos com bolsas de US$ 20 milhões porque não está jogando golfe competitivo o suficiente depois de retornar ao torneio devido a ferimentos graves sofridos em um acidente de carro em fevereiro de 2021 .

O conselho de política do PGA Tour aprovou a isenção especial do patrocinador durante uma reunião conjunta com o conselho de administração da PGA Tour Enterprises na terça-feira em Hartford, Connecticut.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

No memorando, cuja cópia foi obtida pela ESPN, a turnê disse a seus membros: “Uma isenção adicional de patrocinador será criada para reconhecer Tiger Woods em sua própria categoria como um jogador que atingiu um limite excepcional de conquistas vitalícias de mais de 80 anos de carreira. vence.”

Nesta temporada, os oito eventos exclusivos foram The Sentry, AT&T Pebble Beach Pro-Am, Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, RBC Heritage, Wells Fargo Championship, Memorial Tournament e Travellers Championship.

No memorando, o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, disse que o conselho político estava considerando implementar um corte de 36 buracos em cada um dos eventos exclusivos – apenas o Genesis Invitational, o Arnold Palmer Invitational e o Memorial o fazem atualmente. A diretoria não tomou nenhuma providência e continuará discutindo o tema.

A turnê disse que também desenvolveria uma lista alternativa que garantiria que cada um dos eventos exclusivos tivesse um campo de 72 jogadores. O Travellers Championship tem apenas 71 jogadores após a retirada de Rory McIroy na segunda-feira.

Woods, 48, competiu em apenas nove eventos oficiais do PGA Tour nas últimas três temporadas, desde que voltou à ação no Masters de 2022. O único evento não importante em que ele competiu foi o Genesis Invitational no Riviera Country Club, fora de Los Angeles, que ele hospeda e beneficia sua fundação.

Woods desistiu da segunda rodada do Genesis Invitational em fevereiro por causa de doença. Ele terminou em 60º no Masters e perdeu o cut no PGA Championship e no US Open da semana passada.

Woods disse que planeja competir no Open Championship do próximo mês, agendado para 18 a 21 de julho no Royal Troon Golf Course, na Escócia.

A isenção de patrocinador do PGA Tour estaria disponível para Tiger Woods competir nos oito eventos exclusivos, para os quais ele não se qualificaria porque não está jogando golfe competitivo o suficiente. Jared C. Tilton/Getty Images

Quando Woods foi questionado no Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst nº 2 na sexta-feira se jogar em mais eventos poderia ajudá-lo a ter um melhor desempenho nos torneios principais, ele não parecia pronto para jogar torneios adicionais.

“Só tenho mais um torneio nesta temporada”, disse Woods. “Mesmo que eu ganhe o British Open, não acho que estarei no [FedEx Cup] jogos decisivos. Só mais um evento e voltarei sempre que voltar.”

No memorando, Monahan também deu aos membros uma atualização sobre as negociações da turnê com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que está considerando um investimento considerável na PGA Tour Enterprises. O PIF financiou a rival LIV Golf League nos últimos três anos.

Woods e outros membros de um subcomité de transacções reuniram-se com o governador do PIF, Yasir Al-Rumayyan, e outros, em Nova Iorque, em 7 de Junho.

“Como dissemos no passado – não podemos negociar em público – mas estamos a fazer progressos”, disse Monahan ao conselho político, de acordo com o memorando. “Há duas semanas, membros do nosso subcomitê de transações da PGA Tour Enterprises se reuniram em Nova York com Yasir Al-Rumayyan, o governador do PIF, bem como membros de sua equipe. Durante essa reunião, chegamos a um consenso sobre vários itens, mas ambos as partes reconhecem que ainda há trabalho a fazer para chegar a um acordo final.

“Nossas negociações continuam, com o objetivo de desenvolver uma visão compartilhada para o futuro do golfe profissional que seja pró-competitivo e proporcione aos jogadores as melhores oportunidades globais”.