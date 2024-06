PGMOL cria novo esquema para ex-jogadores se tornarem árbitros

A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) e a Professional Footballers’ Association (PFA) anunciaram um novo esquema para fornecer a 10-12 ex-jogadores um caminho para a arbitragem, o que poderá levá-los a chegar à Premier League num período de tempo mais curto.

Um esquema piloto viu 120 ex-jogadores indicarem que estariam interessados ​​em se tornarem árbitros. Chris Birchall – que jogou pelo Port Vale, Coventry City, LA Galaxy e Columbus Crew – foi um dos que aceitaram a oferta inicial e, aos 39 anos, arbitrou seu primeiro jogo de qualificação em abril.

Agora, um pequeno grupo será convidado a se inscrever no novo programa de bolsas de arbitragem de três anos, “jogador para jogo oficial”, destinado a oferecer oportunidades àqueles com potencial para progredir mais rapidamente para níveis mais altos do jogo. Faz parte do Plano de Desenvolvimento de Árbitros de Elite, totalmente financiado e apoiado pela Premier League e que visa renovar a arbitragem no futebol inglês.

Será oferecida aos participantes a oportunidade de “arbitrar jogos em vários níveis, de acordo com seu desempenho, com possíveis oportunidades de arbitragem nas ligas profissionais da Inglaterra dentro ou após a conclusão bem-sucedida do programa de três anos”.

O diretor de arbitragem, Howard Webb, disse: “Não escondemos que estamos procurando ampliar nosso grupo de árbitros e atrair pessoas de outras áreas do jogo e da sociedade para a arbitragem, que historicamente podem não ter sido bem representadas.

“Juntamente com o nosso compromisso de desenvolver os nossos actuais árbitros, pretendemos criar o melhor ambiente possível para apoiar e encorajar os actuais e antigos jogadores a melhorarem as suas competências, conhecimentos e, em última análise, as suas qualidades como árbitros através deste programa.

“Tem sido fantástico colaborar com a PFA neste programa e o nível de interesse dos seus membros indica fortemente que eles sentem que esta é uma excelente oportunidade para explorar um caminho que poderia potencialmente levá-los aos mais altos níveis do nosso jogo – desta vez como um árbitro da partida.”

O grupo começará a trabalhar no final deste verão, realizando um curso de arbitragem, que incluirá treinamento técnico e prático, e deverá se comprometer com dois dias por semana de forma remunerada.