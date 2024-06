Phil Foden retorna ao acampamento da Inglaterra antes do confronto com a Eslováquia – fonte

Phil Foden está na disputa para jogar na partida da Inglaterra pelas oitavas de final da Euro 2024 contra a Eslováquia, na Alemanha, no domingo, retornando aos treinos na sexta-feira, disse uma fonte à ESPN.

Foden retornou à Inglaterra na quarta-feira para assistir ao nascimento de seu terceiro filho, tendo jogado no empate por 0 a 0 contra a Eslovênia em Colônia, que garantiu a primeira colocação no Grupo C para a equipe de Gareth Southgate.

O atacante do Manchester City recebeu permissão de Southgate para voar para casa, e uma fonte disse que o jogador de 24 anos deve retornar ao time a tempo do treinamento na base da Inglaterra para a Euro 2024, em Blankenhain, Alemanha, na manhã de sexta-feira.

Phil Foden estará de volta à seleção da Inglaterra a tempo para a partida das oitavas de final contra a Eslováquia, no domingo. James Gill-Danehouse/Getty Images

Foden começou todos os três jogos da Inglaterra até agora no torneio, mas o técnico Southgate está sob pressão para fazer mudanças para o confronto com a Eslováquia após uma fase de grupos nada convincente, na qual os derrotados finalistas da Euro 2020 venceram um dos jogos e empataram dois.

Até agora, Southgate resistiu aos apelos para dispensar Foden ou o meio-campista do Real Madrid Jude Bellingham.

A Inglaterra enfrenta a Eslováquia, que terminou em terceiro no Grupo E, em Gelsenkirchen, no domingo, e os vencedores se enfrentam nas quartas de final contra a Itália ou a Suíça em Dusseldorf.