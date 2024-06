Phillies colocam Bryce Harper e Kyle Schwarber na IL de 10 dias

FILADÉLFIA — O Philadelphia Phillies colocou o primeira base All-Star Bryce Harper e o rebatedor designado Kyle Schwarber na lista de lesionados por 10 dias, depois que ambos se machucaram na derrota de quinta-feira à noite por 7 a 4 para Miami.

Harper distendeu o tendão da coxa esquerda ao correr pelas bases na nona entrada, e Schwarber distendeu a virilha esquerda ao fazer um arremesso do campo esquerdo na oitava.

As lesões vão testar os Phillies, que tiveram uma primeira metade da temporada de enorme sucesso. Filadélfia entrou na sexta-feira com o melhor recorde dos majors (53-28) e liderando o Atlanta por oito jogos na NL East.

Harper, nomeado para seu oitavo time All-Star na quinta-feira, estava tentando vencer um grounder com duas eliminações. Ele estendeu a mão para a parte de trás do tendão esquerdo logo após tocar o saco, depois mancou alguns passos antes de cair no chão. Harper imediatamente foi para a sede do clube enquanto os Phillies desafiavam a decisão de que Harper estava fora do jogo.

O duas vezes MVP está rebatendo 0,303 com 20 home runs e 58 RBIs. Ele estendeu sua seqüência de rebatidas para 12 jogos consecutivos com um RBI duplo no primeiro turno na quinta-feira.

Harper está perto do topo da NL em várias categorias, incluindo média (quinto), homers (terceiro), RBIs (quarto), porcentagem na base (0,399, quinto), porcentagem de rebatidas (0,582, segundo) e on- base mais porcentagem de golpes (0,981, segundo).

Schwarber se machucou ao lançar para a segunda base do campo esquerdo raso no oitavo inning após atacar o grounder de Otto Lopez que passou pelo shortstop Edmundo Sosa. Ele está rebatendo .250 com 17 home runs e 49 RBIs e lidera a NL com 59 walks. Schwarber estava jogando no campo externo pela terceira vez nesta temporada.

Para ocupar os lugares de Harper e Schwarber no elenco, os Phillies convocaram o infielder Kody Clemens e o outfielder Johan Rojas do Triple-A Lehigh Valley.