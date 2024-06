Phillies e LHP Cristopher Sanchez concordam com extensão de 4 anos

O Philadelphia Phillies e o canhoto Cristopher Sanchez concordaram com uma extensão de contrato de quatro anos que começa em 2025 e vai até 2028, anunciou a equipe no sábado.

Os termos financeiros não foram divulgados para o acordo, que também inclui opções de clubes para 2029 e 2030. Sanchez está jogando nesta temporada com um contrato de um ano no valor de US$ 753.500.

O acordo permite que os dois lados evitem os anos de arbitragem de Sanchez, ao mesmo tempo que proporciona aos Phillies o controle contratual do esquerdista durante os anos de opção.

Sanchez, 27, tem 4-3 com um ERA de 2,91 em 14 partidas nesta temporada. Ele rendeu apenas um home run e rebateu 66 rebatedores em 77 1/3 entradas.

Sanchez tem um recorde de 10-10 com um ERA de 3,73 em 55 jogos na carreira (36 como titular) com os Phillies.

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.