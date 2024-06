Phillies espera que Trea Turner volte na segunda-feira, após seis semanas fora

BALTIMORE – O Philadelphia Phillies espera ter o shortstop Trea Turner de volta na segunda-feira, de acordo com o técnico Rob Thomson.

Thomson disse no domingo que Turner seria ativado no dia seguinte “a menos que algo estranho aconteça”. Ele não joga desde 3 de maio por causa de uma distensão no tendão esquerdo.

Turner atingiu 0,343 com 10 bases roubadas em 33 jogos antes de entrar na lista de lesionados.

Os Phillies continuaram jogando sem ele. Eles lideraram o NL East por oito jogos, entrando na final da série de domingo em Baltimore.

Filadélfia recebe San Diego na segunda-feira, em seu primeiro jogo em casa desde 5 de junho – pouco antes de o time viajar a Londres para alguns jogos contra o New York Mets. Os Phillies seguiram essa viagem com séries em Boston e Baltimore.

“Parece que já faz um mês que estamos fora”, disse Thomson.

Edmundo Sosa jogou bem na ausência de Turner. Ele acertou seu quinto home run da temporada no sábado.

“Ele é enorme. Acho que nos últimos anos, provavelmente o mundo do beisebol olhou para ele como um utilitário. Agora eles estão olhando para ele como um shortstop”, disse Thomson. “Portanto, o valor dele é muito alto agora, como deveria ser, porque ele jogou muito bem.”

Ele imagina ter um papel no futuro como reserva interna – e possivelmente no campo externo.

“Se ele não joga todos os dias, não há nada de errado em conseguir algum trabalho externo para ele”, disse Thomson. “Só para ver como é, só para deixá-lo confortável.”