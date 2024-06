Plano de renovação do estádio Panthers da Câmara Municipal de Charlotte OK

CHARLOTTE, NC – Os Carolina Panthers ficarão em Charlotte por um futuro próximo.

A Câmara Municipal de Charlotte votou na noite de segunda-feira para aprovar um plano conjunto de renovação do estádio de US$ 800 milhões com o Carolina Panthers que vincula o time da NFL à cidade pelos próximos 20 anos.

De acordo com o documento de política, a cidade pagará US$ 650 milhões para a reforma do Bank of America Stadium em troca do proprietário dos Panthers, David Tepper, manter o time em Charlotte até 2045. Tepper pagará os US$ 150 milhões restantes antecipadamente.

Tepper já investiu mais de US$ 117 milhões em melhorias de estádios e também concordou com outros US$ 421 milhões estimados em potenciais excedentes para melhorias de capital durante o prazo do acordo.

O investimento da cidade seria financiado pelos recursos existentes de impostos sobre hospitalidade e turismo, que são exigidos pelo estado para serem gastos em projetos de apoio à economia turística da cidade.

A votação foi aprovada por uma margem de 7-3.

Tepper divulgou um comunicado na noite de segunda-feira agradecendo à cidade por sua colaboração no acordo.

“Por quase 30 anos, Charlotte foi a casa do Carolina Panthers e, mais recentemente, do Charlotte FC”, disse Tepper. “Estamos orgulhosos de estar nas Carolinas e esperamos oferecer um local que atenda às necessidades de nossa comunidade, jogadores e torcedores nos próximos anos”.

O vereador Malcolm Graham reconheceu que alguns membros do conselho tiveram “problemas de confiança” com Tepper depois que seus acordos anteriores para um centro de treino dos Panthers em Rock Hill, Carolina do Sul, e um centro de treino para seu time da Liga Principal de Futebol Charlotte FC em Charlotte fracassaram.

Mas Graham votou sim, dizendo que “é uma iniciativa com visão de futuro que se alinha com o futuro de Charlotte”.

A vereadora Tiawana Brown votou não por falta de transparência no acordo e na reputação de Tepper.

“Parece muito bom até irritarmos o Sr. Tepper e então ele jogar algo no conselho municipal”, disse Brown, uma referência a Tepper jogando uma bebida em um torcedor durante um jogo fora de casa no ano passado. “O comportamento de alguém que pede US$ 650 milhões é ridículo.”

Os Panteras têm enfrentado dificuldades desde que Tepper comprou o time em 2018, compilando um recorde de 31-68 enquanto passava por seis treinadores principais. Os Panteras terminaram a pior temporada da liga por 2 a 15, um ano depois de convocar o quarterback Bryce Young para o primeiro lugar geral.

No final, o conselho não quis correr o risco de perder os Panteras, embora Tepper não tenha dado nenhuma indicação de que poderia considerar transferir a equipe para outra cidade.

O ex-running back dos Panteras Jonathan Stewart estava entre aqueles que falaram a favor das reformas do estádio, dizendo ao conselho: “abrace esta oportunidade para deixar o Queen City brilhar ainda mais do que em 2015” quando o time foi para o Super Bowl 50 .

Os Panthers abriram o jogo no Bank of America Stadium em 1996, e hoje é considerado um dos estádios mais antigos da liga.

No entanto, os Panteras disseram que o estádio de 72.000 lugares tem “boa estrutura” e está se comportando relativamente bem, embora ainda precise de grandes reformas para incluir outros estádios da liga.

Quando a parceria proposta foi anunciada há três semanas, encontrou resistência de alguns moradores que acreditam que Tepper – o segundo proprietário mais rico da NFL, com um patrimônio estimado em US$ 20,6 bilhões, segundo a Forbes – deveria pagar por todas as atualizações.

As reformas do estádio deverão ser concluídas até 2029.

Entre as melhorias previstas para o estádio estão sistemas de vídeo e áudio atualizados, infraestrutura modernizada, saguões redesenhados, áreas sociais exclusivas com vista para o horizonte e espaços externos para reuniões comunitárias e programação.

Haverá novos assentos instalados em toda a área do estádio e haverá melhor acessibilidade em todas as instalações, projetadas e construídas de forma a permitir que indivíduos com diversas deficiências tenham acesso sem barreiras.

Os banheiros também serão modernizados.

A área do pavilhão gramado ao sul seria reimaginada como um ponto de encontro comunitário e uma sala de aula ao ar livre em dias de jogos e dias sem eventos.