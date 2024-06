‘Poatan vs. Jon Jones’: Profissionais reagem a Alex Pereira nocauteando Jiri Prochazka novamente no UFC 303

O trem Alex Pereira não pode ser parado.

Apesar de ter entrado em ação com apenas duas semanas de antecedência, Pereira acertou Jiri Prochazka mais uma vez no sábado, na luta principal do UFC 303, nocauteando o ex-campeão com um brutal chute na cabeça no segundo round para defender com sucesso seu título dos meio-pesados ​​do UFC. . Adicionando mais um grande prêmio a um currículo já no Hall da Fama, Pereira já venceu oito de suas nove lutas no UFC e derrotou um atual ou ex-campeão em seis delas.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu à última mágica de Pereira no UFC 303.

Chute alto de esquerda — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de junho de 2024

Respeito a ambos os guerreiros! Que maneira de fechar o cartão #UFC303 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 de junho de 2024

O cara Alex é um monstro – Belal Muhammad (@ bullyb170) 30 de junho de 2024

Sim, Jon Jones vai twittar em 3-2-1… -Derek Brunson (@DerekBrunson) 30 de junho de 2024

Que desempenho dominante. Aquele gancho de esquerda para encerrar o primeiro round foi selvagem. Então o chute na cabeça… uau — Cody Gibson (@TheRenegade559) 30 de junho de 2024

Puta merda Alex Pereira é um verdadeiro Superstar!! #UFC303 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 30 de junho de 2024

Gancho de esquerda no sinal sonoro foi salvo pela situação do sino #UFC303 — Damien Brown (@beatdown155) 30 de junho de 2024

Vou dormir com o próximo cara e depois vamos de novo!!! Grande vitória, mas ainda não terminamos!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de junho de 2024

Poatan vs Derrick Lewis no HW. Vamos lá! @ufc — O Mestre Thugjitsu (@thugjitsumaster) 30 de junho de 2024

Alex Ali Pereira – Platina Mike Perry (@PlatinumPerry) 30 de junho de 2024