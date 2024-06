Polícia de Nova York atira fatalmente em adolescente aparentemente armado: vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um menino de 13 anos, aparentemente empunhando uma arma, foi morto a tiros pela polícia em Nova York – e a violência foi toda capturada em vídeo.

A filmagem começou com três policiais correndo por uma rua atrás do adolescente na cidade de Utica, no interior do estado, na noite de sexta-feira.

Os policiais alcançaram o menino e o derrubaram no chão em uma área residencial. Um policial pode ser visto de pé ao lado do menino do lado de fora de uma casa e socando-o enquanto ele está deitado no gramado da frente. Houve uma breve briga antes que um dos policiais disparasse contra o jovem.

À medida que o caos se desenrolava, os vizinhos estavam fora de suas casas filmando o incidente com as câmeras de seus celulares. Você pode ouvi-los reagir com horror depois que o tiro foi disparado. Uma pessoa gritou: “Oh meu Deus! Ei! Ele acabou de atirar nele!”

O adolescente foi levado às pressas para um hospital, onde morreu devido ao ferimento.

Em um comunicado postado no Facebook, funcionários do Departamento de Polícia de Utica disseram que os policiais pararam dois jovens como parte de uma investigação. Mas o jovem de 13 anos fugiu a pé e os policiais o perseguiram enquanto ele parecia sacar uma arma, segundo a polícia.

Isso levou ao confronto em que o policial descarregou a arma, matando o menino.