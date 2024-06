Policial estadual da Virgínia atropelado por motorista bêbado durante parada por dirigir sob efeito de álcool, visto no Dashcam

Reproduzir conteúdo de vídeo



Polícia do Estado da Virgínia

Um policial estadual da Virgínia foi jogado no chão depois que um motorista bêbado bateu em seu carro patrulha durante uma parada separada por dirigir alcoolizado – e a coisa toda foi filmada.

Tudo isso aconteceu quando Trooper C. Aziz respondeu a um sedã parado em uma pista na Interstate 495 na terça-feira no condado de Fairfax… e como você pode ver pela câmera do policial, ela está na janela do motorista tentando convencê-la a sair do veículo ou movê-lo para o acostamento.

É certo então que outro veículo atinge seu carro patrulha por trás – que supostamente era um Jeep Cherokee – e você pode ver o policial sendo abalroado pela frente.

Ela é derrubada no chão antes de se levantar rapidamente – e você pode até ouvi-la soltar um grito de dor também… a coisa toda é selvagem. Também foi tirada uma foto do carro patrulha do policial após o impacto – e ele parece completamente destruído.

Aziz teria sido levada ao Hospital Fairfax INOVA para avaliação… e as autoridades confirmaram que ela sofreu apenas ferimentos leves com o impacto. O motorista do Jeep foi preso por dirigir sob efeito de álcool.

Enquanto isso, o motorista do sedã também foi preso e enfrenta uma série de acusações… dirigir sob a influência de drogas, obstrução, posse de substância de Classe 1 ou 2, recusa de bafômetro/exame de sangue e parar indevidamente um veículo em um autoestrada.