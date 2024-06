Por dentro da primeira entressafra de Rams WR Puka Nacua como uma celebridade de Los Angeles

NO MÊS depois que Puka Nacua terminou sua primeira temporada na NFL com o maior número de jardas recebidas como novato na história da liga, o recebedor do Los Angeles Rams estava se divertindo.

Ele estava aproveitando as vantagens de passar de uma escolha na quinta rodada da BYU para quebrar um recorde que permanecia por 63 anos. Ele montou um Zamboni durante um jogo do Los Angeles Kings, jogou seu primeiro Pro Bowl e passou a semana do Super Bowl em Las Vegas.

Então, na quinta-feira antes do Super Bowl, ele recebeu uma mensagem de Cooper Kupp, também recebedor do Rams:

Ei, estou recomeçando na segunda-feira de manhã. Eu sei que você pode estar fora da cidade, mas quando voltar, iremos direto ao assunto.

“Estou pensando, cara, Cooper já está começando a malhar”, disse Nacua.

Mas Nacua se lembrou da conversa que teve com o técnico dos wide receivers, Eric Yarber, depois que o Rams encerrou a temporada com uma derrota nos playoffs para o Detroit Lions na rodada de wild card. Eles conversaram sobre como o recebedor poderia dar o próximo passo após sua temporada de estreia.

“A primeira coisa que eu queria que ele fizesse é se agarrar a Cooper Kupp e treinar com ele e fazer tudo o que ele faz”, disse Yarber. “E ele levou isso a sério.”

Enquanto Nacua se divertiu muito depois do Super Bowl – incluindo mergulhar no jogo de celebridades da NBA All-Star e sentar-se na quadra em uma partida de exibição entre Carlos Alcaraz e Rafael Nadal em Las Vegas e em um jogo do Los Angeles Lakers – o texto de Kupp foi o ponto de viragem em sua entressafra.

Começando com treinos matinais na casa de Kupp, Nacua reconstruiu seu corpo e se concentrou em sua nutrição, tudo em um esforço para construir uma temporada de estreia na qual terminou com 105 recepções para 1.486 jardas e seis touchdowns. Nacua estabeleceu o recorde de jardas de recepção de novato anteriormente detido por Bill Groman, que teve 1.473 jardas de recepção em uma temporada de 14 jogos em 1960. As 105 recepções de Nacua quebraram um recorde mais recente, estabelecido pelo wide receiver do Miami Dolphins, Jaylen Waddle, em 2021, quando ele terminou a temporada com 104.

“O corpo dele é totalmente diferente”, disse Yarber. “Ele se parece com Cooper. Ele perdeu muita gordura corporal e ganhou muitos músculos magros, o que lhe permitiu se mover com mais eficiência agora. E ele tem melhor controle corporal. Mas ele fez exatamente o que eu disse.

“E você está vendo alguns dos resultados agora.”

O recebedor do Rams, Puka Nacua, participou do Celebrity Game da NBA durante as festividades do All-Star. Trevor Ruszkowski-EUA HOJE Esportes

KUPP TINHA UM horário de treino: 6h de segunda, quarta e sexta – os treinos mais difíceis, disse Nacua – e meio-dia de terça e quinta. E se Kupp precisasse estar em outro lugar naquele dia, “íamos chegar uma hora a mais cedo”, disse Nacua.

“Não foi como, ‘Oh, vamos perder nossos treinos’”, disse Nacua. “[He’d say,] “Vou sair às 7h30, esteja aqui às 5h30 ou esteja aqui às 5h.”

Os treinos aconteceram antes do início do programa de offseason dos Rams e foram uma combinação de trabalho de mobilidade, para permanecer explosivo, e trabalhar em sua velocidade máxima. E então os dias de condicionamento de Kupp, disse Nacua, “foram alguns dos mais difíceis”. É por isso que, em algum momento, todas as manhãs, durante a primeira semana, Nacua vomitou no gramado de Kupp.

“Ele não exagerou”, disse Kupp. “Os primeiros dias foram muito difíceis para ele. Foram muito difíceis.

“Ele continuou voltando, chegando na hora certa, pronto para ir, ótima atitude, pronto para começar a trabalhar. E acho que isso também fala muito sobre o cara que Puka é, superando algumas coisas realmente difíceis desde o início e então ser capaz de seguir em frente e crescer.”

E como Nacua queria ficar na região de Los Angeles o máximo que pudesse para não perder nenhum treino com Kupp, ele pediu que sua família fosse à Califórnia para uma visita, em vez de passar mais tempo em Utah. Foi assim que seu irmão mais novo, Tei, um wide receiver comprometido com a BYU, começou a treinar com Puka e Kupp em um de seus treinos mais fáceis.

“E meu irmão mais novo vomitou no dia da recuperação”, disse Nacua. “Mas não no gramado do Coop. No banheiro do Coop. Só me lembro de ter pensado: ‘Oh meu Deus, ele vai me expulsar do Coop’s. Eles nunca mais vão me deixar passar pelo portão.’

“’Eu estava tipo,’ Tudo que você precisava fazer era chegar ao gramado, mano. Já estamos malhando lá fora. Tudo que você precisava fazer era dar cinco passos extras, mano. Foi muito ruim. É nisso que ainda penso.”

Nacua não apenas gostou de participar dos treinos de Kupp, mas disse que isso também lhe deu a capacidade de “observar o processo de como é uma entressafra de um dos melhores da liga”. Kupp é “o cérebro das rotas de corrida”, disse Nacua, e “foi muito aberto e honesto comigo e onde posso melhorar”.

“Estou tentando ainda atingir as expectativas de Coop porque ele estabeleceu o padrão para nós na sala de wide receivers e acho que para muitos recebedores na NFL”, disse Nacua “… O padrão ainda está muito alto. Não acho que estou perto de alcançá-lo, mas foi divertido porque sei que há mais para conquistar.

“Acho que o ano passado foi muito divertido e aprendi muito, mas ainda há muita coisa em jogo.”

Uma das coisas que ele aprendeu não é apenas como treinar duro, mas como se recuperar depois, algo que é ainda mais crítico durante uma temporada de 17 jogos.

“Ambos não temem o trabalho árduo e não reclamam do trabalho árduo, mas é tudo uma questão de recuperação”, disse Yarber, “E Cooper mostrou a ele como cuidar de seu corpo e se recuperar de todas as dificuldades. trabalhar.”

Puka Nacua participou da cerimônia de honra da NFL em Las Vegas durante a semana do Super Bowl, como parte de sua movimentada entressafra. Kirby Lee-USA TODAY Esportes

PARTE DISSO O processo de recuperação, Nacua aprendeu, era comer bem. Embora ele tenha dito que comeu muito fast food na temporada passada, ele aprendeu como sua dieta é importante para a rapidez com que ele pode se recuperar após o treino.

Parte disso é reduzir o consumo de frituras e observar os alimentos inflamatórios e a quantidade de alimentos densos que ele coloca em seu corpo, incluindo arroz e taro, dois alimentos predominantes em sua cultura polinésia. Até agora, seu ajuste tem sido tentar encontrar um bom equilíbrio, limitando-se a consumir esse tipo de comida uma vez por semana.

“Minha nutrição definitivamente mudou depois de começar os treinos [with Kupp] porque eu estava tipo, ‘Ei, não posso continuar aparecendo às 6 da manhã e vomitando”, disse Nacua. “Então eu pensei que talvez eu deva esperar para comer depois.”

Esse equilíbrio está muito longe de como ele comeu em alguns pontos durante o “redemoinho” da temporada de 2023, disse ele. Ele voltava das instalações da equipe na Universidade Luterana da Califórnia para casa e ia ao Burger King, ao Jack in the Box ou ao seu favorito, o McDonald’s.

“Foi uma questão de conveniência para mim”, disse Nacua. “Eu estava tipo, ‘Não quero comer em casa. Estou cansado. Não vou sentar e fazer uma refeição.’ Mas acabei de perceber, cara, que cinco minutos extras são necessários para fazer algo em casa ou simplesmente colocar essa coisa na grelha bem rápido, isso faz com que a comida tenha um sabor honestamente um pouco melhor.”

O autoproclamado “comedor exigente” disse que gostou da maneira como a equipe nutricional dos Rams conseguiu planejar as coisas que ele gosta — tentando evitar frutas e vegetais o máximo que pode.

“[They’ve been] ainda sou capaz de definir um plano de jogo em torno das coisas que gosto e pensar, ‘OK, em vez de comer carboidratos rápidos de batatas fritas, quais são as coisas que podemos fazer?'” Nacua disse. “Quero dizer, estou também não gosto muito de frutas ou vegetais, mas de encontrar outras maneiras de obter os mesmos nutrientes de alimentos mais saudáveis ​​que me trarão benefícios, em vez de apenas estar satisfeito no momento.

A combinação de treinos com Kupp e uma alimentação mais parecida com ele também levou Nacua a perder pelo menos 4,5 quilos nesta entressafra. No início do programa de entressafra, ele disse que pesava cerca de 210 libras, abaixo dos 220 com que jogou na maior parte da temporada passada.

“Sinto que emagreci a gordura corporal e me sinto mais firme com o peso que estou”, disse Nacua. “Perdi alguns quilos aqui e ali, mas é bom ver alguns músculos. Não acho que estava gordo no ano passado, mas um pouco mais de definição muscular é sempre bom.”

Os wide receivers do Los Angeles Rams, Puka Nacua e Cooper Kupp, começaram a treinar juntos na entressafra. Foto de Nic Antaya/Getty Images

UMA VEZ OS RAMS entrou em campo para a segunda fase do programa de offseason, Nacua notou uma diferença no que seu corpo reconstruído lhe permitia fazer.

Há um ano, disse ele, ele sentiu como se estivesse “escorregando e escorregando”, sem realmente sentir que estava colocando o pé no chão. Agora, ele percebe que está se movendo de forma mais limpa e sente que está “muito mais sob controle” ao colocar o pé no chão e mudar de direção.

“Aquele novato [season], você está apenas girando”, disse o coordenador ofensivo do Rams, Mike LaFleur. “Você tem muito. Você é convocado e a próxima coisa que você sabe é que já está em uma instalação seguindo o regime que propusemos. E eu não sei quantas semanas [Kupp and Nacua] decolou, mas não pareceu muito porque quando eles estavam andando por aqui em março e fevereiro, eles pareciam bem apenas pelo corpo [composition].”

Ao falar sobre sua temporada recorde de estreia, Nacua apontou que há muito que deseja melhorar, dizendo que liderou a liga em quedas no ano passado.

“Sei que posso corrigir esses erros e ser capaz de observar mais a bola e agarrar todas as bolas que aparecerem no meu caminho”, disse Nacua. “… Então estar pronto e preparado todos os domingos é o objetivo que eu tenho.”

E embora Yarber tenha sido rápido em dizer que Nacua é duro consigo mesmo porque tinha 160 gols, o sexto maior número na liga na temporada passada e de longe o maior para um novato, ele reconheceu que muitas das quedas de Nacua poderiam ter sido eliminadas. .

“Eu só o vi trabalhar em suas fraquezas”, disse Yarber. “Algumas de suas fraquezas eram seu controle corporal. Ele aprendeu a controlar seu corpo e aprendeu a cair, aprendeu a torcer seu corpo e aprendeu a cortar o pé correto o tempo todo.

“Mas ele está mais fundamentalmente sólido agora.”

Em meados de abril, perguntaram a Nacua como ele planeja replicar sua temporada de estreia. Seu objetivo na temporada passada, disse ele, não era quebrar o recorde de estreante. Era para “estar lá todos os domingos e para a minha equipe e aparecer da maneira que eles vão me pedir”.

“E isso é algo que estabeleci como padrão para mim mesmo: jogar todos os 17 jogos da temporada regular e estar pronto para terminar saudável o suficiente para jogar nos playoffs”, disse Nacua. “E é isso que sinto que está em minha mente. Tente controlar as coisas que posso.”

Apesar da atenção extra que Nacua receberá, sem o benefício da forma como ele “escapou no ano passado”, disse Yarber, a forma como o receptor se preparou não passou despercebida no edifício Rams.

“Obviamente, houve muitos elogios pela produção que ele teve, mas isso foi acompanhado de uma humildade autêntica”, disse o técnico Sean McVay.

“Eu vi um cara que realmente continua se tornando ainda mais profissional. Cuidando do corpo, fazendo uma dieta mais disciplinada, a maneira como ele veio aqui e trabalhou duro, a maneira como ele é tão receptivo a treinar, mas também ganhar essa confiança.”