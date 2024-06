Por que Alex Morgan foi deixado de fora da escalação olímpica do USWNT

Alex Morgan e a seleção feminina dos EUA são sinônimos nos últimos 14 anos. Mas a quarta-feira trouxe a notícia de um fim abrupto e surpreendente na série de torneios importantes da atacante com um time cujos padrões ela ajudou a manter e cujo status ela elevou em grande parte.

Morgan ficou de fora da lista de 18 jogadores olímpicos da técnica do USWNT, Emma Hayes, e não é um dos quatro suplentes que viajarão para a França. Em vez disso, ela assistirá de longe o USWNT em um grande torneio pela primeira vez desde que conquistou sua internacionalização inaugural em março de 2010. O USWNT disputou um torneio importante pela última vez sem Morgan nas Olimpíadas de 2008.

Este não é o fim que ela teria imaginado – e talvez ela ainda tenha esperança de que não seja o fim de todo – mas as notícias de quarta-feira foram um duro lembrete de que poucos atletas conseguem abandonar a competição nos seus próprios termos.

“Hoje, estou desapontada por não ter tido a oportunidade de representar o nosso país no palco olímpico”, disse Morgan num comunicado nas suas contas nas redes sociais. “Este será sempre um torneio que está no meu coração e tenho imenso orgulho sempre que assumo o topo”.

O que a omissão de Morgan significa para o USWNT nas Olimpíadas – e além?

Em uma ligação com repórteres na quarta-feira, Hayes enfatizou repetidamente como é difícil selecionar apenas 16 jogadores de campo para uma escalação olímpica. Ela elogiou Morgan como pessoa e como jogador no tempo limitado em que trabalharam juntos no acampamento mais recente do USWNT.

No final das contas, porém, Morgan é uma raça rara como número 9 – um atacante puro que deve ser jogado centralmente. Por mais de uma década, o resto das peças foram preenchidas ao seu redor, e seu conjunto de habilidades, combinado com o gráfico de profundidade do USWNT, justificou isso.

Morgan completa 35 anos na próxima semana, no entanto, e o grupo de jogadores do USWNT ficou mais jovem nos últimos anos, à medida que a maioria dos colegas de Morgan da geração anterior se aposentaram ou saíram do jogo internacional. Esta escalação olímpica do USWNT é quatro anos mais jovem, em média, do que a das Olimpíadas anteriores, três anos atrás. O grupo também é carregado de versatilidade – da elétrica Sophia Smith ao companheiro de equipe de Morgan no San Diego Wave, Jaedyn Shaw, de 19 anos, que pode desempenhar qualquer lugar nos quatro primeiros papéis.

A versatilidade foi onde Hayes finalmente fez sua escolha. A fluidez e precisão dos três atacantes formados por Smith, Mallory Swanson e Trinity Rodman estiveram em plena exibição na última partida do time, quando o trio saiu do banco e torturou a cansada defesa da Coreia do Sul: cinco minutos depois de todos entrarem, com Smith substituindo Morgan por cima, Rodman driblou e encontrou Swanson para um sutil toque de calcanhar para Smith, que finalizou para um gol.

“Ter um elenco que possa se adaptar é essencial”, disse Hayes aos repórteres na quarta-feira. “Temos uma rotação apertada entre os jogos, então é claro que ter jogadores no elenco que poderiam jogar em mais de uma posição era importante para a profundidade do elenco.

“Mas também acho que há jogadores no elenco nas áreas avançadas que estão tendo um bom desempenho e a decisão de contratar esses jogadores foi algo que certamente deliberamos. que precisaremos durante as Olimpíadas, e [the roster is] um com o qual estou muito feliz.”

Morgan há muito tempo possui um conjunto de habilidades mais diversificado do que costuma receber crédito. Ela surgiu na cena em 2010, aos 20 anos, com velocidades alucinantes para punir as defesas. Seu jogo lhe rendeu o apelido que ela ficou feliz em deixar de lado, “Baby Horse”, e seu estilo se encaixava perfeitamente com uma USWNT que jogava direto. A noção — ou estigma, às vezes — de que ela é simplesmente uma atacante rápida que pode correr atrás a segue desde então.

Em vez disso, Hayes optou por se apoiar em um grupo avançado mais dinâmico e menos restrito às funções tradicionais. Smith atuará como a número 9, que pode correr atrás e agarrar o saque, mas também irá desviar para permitir que Swanson e Rodman cortem para dentro e encontrem a bola mais perto da rede. Shaw pode fazer o mesmo.

Todos esses jogadores são mais criativos no drible do que Morgan, que gosta de colocar a bola nos pés e espalhá-la para combinar com os companheiros. As preferências de Hayes sugerem que ela imagina um USWNT que tentará desbloquear times no drible com mais frequência do que no passado – uma crítica que ela divulgou publicamente sobre o estilo de jogo dos EUA antes de assumir o cargo.

Morgan, no entanto, continua sendo uma das atacantes mais prolíficas que já vestiu a camisa dos EUA – suas 224 partidas pela seleção e 123 gols estão em nono e quinto lugar, respectivamente, na história do USWNT. Ela foi, e ainda é, apenas a segunda jogadora ao lado de Mia Hamm a marcar 20 gols e 20 assistências em um ano. Durante anos, seu status na equipe foi inquestionável.

Ela marcou alguns dos gols mais importantes da história do time. Seu gol na prorrogação na semifinal das Olimpíadas de 2012 para vencer o Canadá no final de um thriller de 4 a 3 continua sendo um dos mais icônicos da história dos Estados Unidos. Seu gol contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2019 é outro destaque.

Sua atuação naquele torneio de 2019 é mais amplamente lembrada por sua celebração tomando chá que causou comoção na Inglaterra, mas foi o trabalho sujo que ela fez além de marcar que o USWNT precisava. Esse foi Alex Morgan, que voltou ao gol e levou uma surra para o time, que definiu a evolução de seu jogo. Foi parte da forma como os americanos conseguiram uma vitória sobre a Espanha nas oitavas de final de 2019.

Ultimamente, porém, sua posição no USWNT tem sido desafiada com mais frequência, mas ela sempre responde.

O ex-técnico do USWNT, Vlatko Andonovski, tentou reconstruir o time em 2022 e olhou para Catarina Macario como a nova número 9. Esse plano, que fez com que Morgan fosse excluído do elenco no início do ano, foi interrompido quando Macario rompeu seu ligamento cruzado anterior.

Morgan voltou ao grupo para as eliminatórias da Copa do Mundo/Olímpicas de 2022, onde ganhou a Bola de Ouro. Ela também respondeu com a melhor temporada de clubes de sua carreira em 2022, marcando 15 gols para conquistar a Chuteira de Ouro. Quaisquer noções da seleção nacional sem ela foram rapidamente esquecidas.

Morgan manteve sua posição de titular na Copa do Mundo de 2023, apesar das dúvidas sobre seu jogo, e embora seu desempenho tenha sido esquecível – ela não marcou naquele torneio – o USWNT foi ruim o tempo todo e os problemas do time foram mais profundos do que qualquer jogador individual. .

A chegada de Hayes como treinador principal sempre significou mudanças significativas. Hayes é uma grande personalidade que não se intimida com decisões difíceis, com um histórico para comprovar tudo. Morgan foi deixado de fora da escalação inicial do time na Concacaf W Gold Cup em fevereiro – quando a nova Hayes ainda estava semi-removida do time ao terminar de treinar o Chelsea – mas Morgan se juntou ao time após uma lesão de Mia Fishel. Morgan rapidamente reassumiu a posição de número 9 naquele torneio.

Talvez seja por isso que quarta-feira foi tão chocante. O lugar de Morgan nesta equipe esteve ostensivamente em dúvida ao longo dos últimos dois anos e, a cada vez, ela atendeu a ligação com um lembrete de como ela é boa.

Sua forma com o San Diego Wave nesta temporada – zero gols em oito jogos – veio na hora errada para esta seleção do elenco olímpico, e também é mais um indicativo de um problema mais amplo com o Wave, que passou de vencedor do Shield no ano passado. sem vitórias em sete jogos, de modo que o técnico Casey Stoney foi demitido no início desta semana.

Sophia Smith sempre pareceu a futura número 9 do USWNT, e seu recente prêmio Chuteira de Ouro, troféu de MVP e campeonato da NWSL apresentaram um argumento convincente de que ela deveria ser a número 9 mais imediatamente. Agora, ela é. Hayes provavelmente jogará contra Swanson e Rodman ao lado de Smith na linha de frente, aproveitando a química para confundir as defesas adversárias. Shaw, Macario e Crystal Dunn – listados como atacantes – acrescentam profundidade em várias posições.

Morgan tem seis gols olímpicos na carreira, e nenhum jogador que fez parte da escalação olímpica tem mais de um.

Ela foi a última sobrevivente de sua geração no USWNT, o grupo que venceu Copas do Mundo consecutivas e chamou a atenção de uma nação enquanto lutava por salários iguais. A aposentadoria de Megan Rapinoe no ano passado e a saída silenciosa da ex-capitã Becky Sauerbrunn após perder a Copa do Mundo de 2023 devido a lesão criaram uma mudança notável nos líderes experientes e francos do USWNT. Hayes diz que gosta de desenvolver líderes – e vai precisar deles em França.

Depois de anos de Morgan forçando seu retorno ao time sempre que era descartada, isso agora parece ser uma tarefa intransponível com a próxima Copa do Mundo a três anos de distância. Em vez disso, parece um final difícil para uma das carreiras mais famosas da história da USWNT. Por esse motivo, essa decisão só poderia ser vista como uma surpresa, apesar das questões em torno da versatilidade com essa escalação.

Mas também é a triste realidade da profissão, mesmo para as lendas que a compõem. Perder esta seleção olímpica não prejudicará seus dois títulos da Copa do Mundo e a medalha de ouro olímpica, mas não torna o aparente fim do tempo de Morgan no USWNT menos difícil.

Como Rapinoe disse no ano passado, momentos depois de sua partida final terminar com uma ruptura no tendão de Aquiles no início da derrota de seu time no campeonato NWSL: “Você nem sempre consegue ter o final perfeito”.