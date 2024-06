Por que o esgotamento é o maior adversário da Inglaterra na Euro 2024

É possível um país ter a liga mais exigente fisicamente do futebol mundial e ainda assim ver a sua seleção vencer um torneio internacional? A Inglaterra está prestes a descobrir no Euro 2024, pois, mais uma vez, os Três Leões tentam provar que a Premier League não é o seu maior obstáculo para alcançar o sucesso.

Apesar do status de grande nação do futebol e da abundância de jogadores de classe mundial, a Inglaterra não conseguiu vencer um grande torneio desde a Copa do Mundo de 1966. Mas, antes da estreia na Euro 24 contra a Sérvia, em Gelsenkirchen, no domingo, eles são considerados um dos favoritos para vencer.

Então, depois de mais uma temporada de duas taças nacionais, uma pausa de Inverno tão breve que a maioria das equipas mal notou, e futebol europeu para os principais clubes da Premier League, terão os jogadores de Gareth Southgate alguma hipótese de ultrapassar o antigo problema de fadiga da Inglaterra?

O antigo presidente da UEFA, Michel Platini, um dos maiores jogadores da sua geração e que capitaneou a França até à glória no Euro 1984, disse a famosa frase que a Inglaterra era “leões no Outono, mas cordeiros na Primavera”. E isso foi antes mesmo de o futebol começar a considerar os efeitos do chamado “esgotamento”.

A ciência do desporto tornou-se tão avançada que a condição física dos jogadores de futebol é monitorizada e avaliada sempre que estes passam pelas portas do campo de treino. Mas uma carga de trabalho pesada é uma carga de trabalho pesada e a Inglaterra começa a Euro 2024 com apenas Portugal de Roberto Martinez acumulando coletivamente mais minutos em todas as competições durante a temporada 2023-24.

Os jogadores de Portugal marcaram 92.322 minutos em 1.216 jogos disputados nesta temporada. Os 90.169 minutos que a equipa de Southgate disputou provêm de 1.140 jogos, mas nove jogadores da selecção portuguesa competem fora das cinco principais ligas europeias – Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França – com três jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, a actuar na Arábia Saudita. Liga Profissional.

O elenco de 26 jogadores da Inglaterra está repleto de minutos na Premier League, com Jude Bellingham (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern de Munique) os únicos dois jogando suas próprias campanhas exigentes na Espanha e na Alemanha, respectivamente. E a intensidade é importante.

“Sabemos, pelos rastreadores de movimento baseados em estádios, que monitoram o quanto um jogador corre, corre, corre e anda, que a Premier League é a mais intensa de todas as ligas”, disse Darren Burgess, consultor sênior da FIFPRO sobre carga de trabalho do jogador. ESPN. “E está muito claro que os 98 minutos de um jogo da Premier League são mais intensos do que os 98 minutos de um jogo da Saudi Pro League.

“Alguns ex-jogadores dirão que conseguiram disputar 60 jogos por temporada há apenas 10 anos sem problemas, mas a velocidade do jogo realmente aumentou nesse período. Temos os dados que comprovam isso. Meu trabalho com A FIFPRO estuda questões de carga de trabalho dos jogadores e eu diria que a seleção inglesa está no topo da escala em termos de minutos jogados nesta temporada.

“A natureza da Premier League é uma coisa, a falta de uma verdadeira pausa de inverno é outra, enquanto todos os seus melhores jogadores terão disputado muitos jogos na Europa. Portanto, a Inglaterra entra neste torneio com riscos definidos, se não a extensão do esgotamento, mas com problemas de fadiga residual.”

Gareth Southgate tem que administrar os minutos de Jude Bellingham para evitar que ele se esgote. Eddie Keogh – FA/FA via Getty Images

Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que acumularam 5.085 e 4.948 minutos combinados por Portugal e Manchester United na temporada passada, registaram mais minutos do que qualquer um dos seus rivais ingleses na Premier League. Ronaldo, aos 39 anos, jogou 5.059 minutos por Portugal e Al Nassr.

Mas Declan Rice, do Arsenal, Ezri Konsa e Ollie Watkins, do Aston Villa, e a dupla do Manchester City, Phil Foden e Kyle Walker, jogaram mais de 4.500 minutos pelo clube e pela seleção antes da Euro 2024. A quantidade desconhecida da equipe de Southgate é se a lesão de longo prazo as ausências de Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, John Stones e Kieran Trippier na temporada passada os deixarão preparados para o torneio ou esgotados pelo cansaço psicológico da reabilitação.

Para alguns, no entanto, existe a possibilidade de que a adrenalina de jogar no Euro 2024 compense qualquer fadiga física ou mental.

“No nível em que jogam, eu não ficaria preocupado, a menos que os jogadores mostrassem sinais externos de esgotamento”, disse Andy Blow, CEO da Precision Fuel & Hydration e cientista esportivo que trabalhou com as equipes de Fórmula 1 da Benetton e da Renault. ESPN. “Burnout e overtraining são coisas diferentes, então você estaria procurando por coisas como cansaço, fadiga, risco de lesões.

“O esgotamento é tanto fisiológico quanto físico. Um sinal óbvio de esgotamento é quando um atleta demonstra perda de interesse em seu esporte ou perde a postura. Mas com o Euro, um dos maiores torneios de futebol, a adrenalina e a motivação estarão fluindo nos jogadores, então não vejo o esgotamento como um problema.

“O gerenciamento de carga é fundamental. Os maratonistas de elite geralmente fazem apenas algumas maratonas por ano porque demoram muito para se recuperarem e se recuperarem delas, física e mentalmente, mas o futebol é diferente porque eles jogam mais jogos e são capazes de gerenciar que.”

Southgate levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e à final do Euro 2020, e sempre evitou citar o esgotamento como uma preocupação no final de uma longa temporada. Mas depois de ver o Bellingham vencer a Liga dos Campeões com o Real Madrid este mês, o técnico fez questão de descansar seu meio-campista estrela para os amistosos pré-torneio contra a Bósnia e Herzegovina e a Islândia.

“Vamos pensar no indivíduo”, disse Southgate. “É isso que estamos sempre tentando fazer. Jude jogou até o final da temporada, além de onde todos os outros jogaram. O frescor psicológico será bom para ele. Ele é super profissional, então vai melhorar fisicamente.”

A carga de trabalho de Bellingham é uma questão que já chamou a atenção de Burgess, que agora trabalha com o time de futebol australiano Adelaide Football Club, após passagens pela Premier League com Arsenal e Liverpool.

“Falei recentemente em uma conferência em Londres sobre a carga de trabalho dos jogadores e apresentei uma estatística assustadora sobre Bellingham”, disse Burgess. “Ele ainda não tem 21 [Bellingham is 21 on June 29], mas já jogou 18.571 minutos pelo clube e pela seleção. Aos 21 anos, Wayne Rooney tinha registado 15.481 minutos, enquanto Steven Gerrard tinha conseguido 7.034. David Beckham registrou apenas 3.929 minutos.

“Esse é um número assustador para Bellingham e só vai ficar mais pesado para ele por causa dos jogos em que estará envolvido com o Real Madrid e a Inglaterra daqui para frente”.

Bellingham certamente desempenhará um papel fundamental para a Inglaterra na Alemanha. Se ele tiver o melhor desempenho, a equipe de Southgate poderá ir até o fim e ser coroada campeã europeia pela primeira vez. E Blow, um ex-triatleta e competidor de Ironman, diz acreditar que a equipe inglesa de cientistas esportivos pode ajudá-los a superar os obstáculos do condicionamento físico para ter sucesso na Euro 2024.

“O gerenciamento de carga é fundamental”, disse ele. “Os maratonistas de elite geralmente fazem apenas algumas maratonas por ano porque demoram muito para se recuperarem e se recuperarem delas, física e mentalmente, mas o futebol é diferente porque eles jogam mais partidas e são capazes de administrar essas demandas.

“Todos os esportes são diferentes. Se você comparar o futebol com a programação dos jogadores da NBA, que jogam com mais frequência, fazem muitas viagens aéreas, dormem tarde e começam cedo, etc., é um desafio diferente, então é tudo uma questão de administrar isso. Mas o A seleção inglesa terá toda a equipe de apoio para avaliar o estado dos jogadores. Eles monitorarão a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), os níveis de sono e o humor – a VFC é uma grande coisa agora.

“Se cair, muitas vezes pode indicar que você está cansado demais, começando a se sentir mal ou sob estresse. É algo fácil de medir – a maioria das pessoas terá isso em seu relógio inteligente – mas é um indicador muito bom para todos. atletas. O futebol agora tem muito mais dados e informações do que nunca, mas é tudo uma questão de usá-los e aplicá-los adequadamente. Mas do ponto de vista físico, eu não estaria preocupado com a carga de trabalho da Inglaterra na Euro.

Então a Inglaterra será leões ou cordeiros? Eles já têm muitos quilómetros nas pernas, mas se a equipa nos bastidores conseguir gerir a condição física e os níveis de fadiga dos jogadores, a Inglaterra poderá finalmente estar a caminho da glória internacional.