Por que Sudakov, da Ucrânia, é um dos jogadores mais requisitados

O técnico da Ucrânia, Serhiy Rebrov, não gosta de falar sobre indivíduos. Questionado sobre por que escolheu o goleiro Anatoliy Trubin, de 22 anos, em vez de Andriy Lunin para a segunda partida da Euro 2024, ele desvia e fala sobre a habilidade de todos os seus três goleiros (o outro é Georgiy Bushchan). Outra questão após a vitória por 2 a 1 sobre a Eslováquia sobre o emocionante núcleo jovem de sua equipe recebe o mesmo tratamento. Mas ele quebra brevemente o protocolo quando se trata do meio-campista Heorhiy Sudakov.

“Foi o time mais jovem que escolhemos”, disse Rebrov à ESPN. “Esses jovens jogadores têm um futuro brilhante, acho que o que Heorhiy está fazendo é dar muita energia em campo, ele entende muito bem de futebol, tem espírito. Ele pode jogar em várias posições, o que é muito importante.”

Sudakov é um dos jogadores mais cobiçados da Europa. O jogador de 21 anos tem grande interesse em transferências de Tottenham, Arsenal, Liverpool e Chelsea, enquanto seu clube, Shakhtar Donetsk, recusou ofertas em janeiro de Juventus e Napoli no valor de € 40 milhões. O Shakhtar espera mais ofertas e o CEO Serhii Palkin disse em abril: “Ele definitivamente se mudará para um clube europeu de ponta neste verão”.

Mas por que há tanto entusiasmo em torno de um jogador tão jovem e com pouca experiência no futebol de alto nível? Conversando com aqueles que treinaram Sudakov e tudo se resume a uma palavra que Rebrov mencionou brevemente: compreensão.

“Ele é um cara inteligente e se adapta a qualquer ambiente e estilo de futebol”, disse o chefe de desenvolvimento do Shakhtar, Oskar Ratalutra, à ESPN. “Ele está pronto para dar mais um passo e alcançar seu sonho.”

O impacto da guerra

Há recordações da guerra por todo o lado no Euro 2024: os 1,1 milhões de refugiados que fugiram da Ucrânia para a Alemanha após a invasão, os livros em língua ucraniana nas bibliotecas locais. Depois, há as visões viscerais da guerra: as bandeiras e estandartes na multidão homenageando os soldados, e um conjunto de assentos do Estádio Sonyachny em Kharkiv que estão sendo transportados por todo o país para onde quer que a Ucrânia esteja jogando. Os 21 assentos azuis e amarelos mutilados estão destruídos; estilhaços rasgaram o plástico. “Um estádio de Kharkiv, construído para a Euro 2012, destruído por bombas russas em 2022”, diz uma faixa acima deles.

Esta geração de jovens jogadores na Ucrânia tem de crescer rapidamente. Sudakov está no Shakhtar Donetsk desde 2017, mas nunca jogou em sua casa, no leste do país. “Nunca estive lá, só ouvi falar e vi na TV”, disse Sudakov à AP. “E entendo o quão importante é para o nosso país, para a nossa equipa, para o nosso clube e para o seu presidente”.

A equipe teve que se afastar da Donbas Arena em 2014 devido ao conflito que precedeu a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A cidade natal de Sudakov, Bryanka, entre Luhansk e Donetsk, foi tomada por separatistas russos e a região tem agora anexada pela Rússia.

O Shakhtar conquistou o seu 15º título ucraniano na época passada, juntamente com a Taça da Ucrânia, garantindo a entrada automática na fase de grupos da UEFA Champions League, mas a equipa principal joga os seus jogos em casa a 1.200 quilómetros de distância, em Lviv, e os seus jogos europeus serão realizados em Hamburgo, na Alemanha, na próxima época. . A academia do clube fica nos arredores de Kiev, em um subúrbio chamado Sviatoshyn. Lá, os melhores talentos que conseguem chegar à academia aprendem à maneira do Shakhtar.

“Estamos fora de casa desde 2014 e sei que não é fácil jogar sempre fora, mas preparamos jogadores que estarão prontos para tudo”, disse Ratalutra, que atua no clube em diversas funções desde 2006. “E como o futebol e a vida nem sempre são justos, devemos nos concentrar nas coisas mais importantes nesse momento. Por isso, apenas explicamos aos nossos jogadores para controlarem o que podemos controlar e focarem no nosso trabalho. Os jogadores de elite devem progredir em um bom ambiente , e é isso que fazemos.”

Saindo da academia

Sudakov ajudou o Shakhtar a conquistar o título nesta temporada. Anastasiia Smolienko / Ukrinform/Publicação Futura via Getty Images

Foi a impressionante reputação do Shakhtar que levou Sudakov a juntar-se ao clube, aos 14 anos. “Penso que todos os grandes clubes da Ucrânia queriam contratá-lo, mas a nossa academia conseguiu”, diz Ratalutra. “E estamos muito felizes por termos feito isso.”

Fernando Valente foi técnico da seleção sub-21 do Shakhtar e diretor esportivo da academia de 2019 a 2021. O primeiro time da época, comandado pelo bilionário ucraniano Rinat Akhmetov, tinha 11 brasileiros no elenco – o dono via futura transferência valor na contratação de talentos como Fred, Fernando e Bernard, e recorreu a esse mercado para realizar o sonho de o Shakhtar jogar um futebol divertido influenciado pelo samba.

Embora talentos impressionantes como Mykola Matviyenko (2018-19) ocasionalmente invadissem o time titular, a academia não estava necessariamente alinhada com o time principal; ambos jogavam futebol diferente e os jogadores iam e vinham. Mas Sudakov ultrapassou a barreira: ele tinha o conjunto de habilidades que poderia se adaptar a diferentes sistemas táticos e um cérebro que poderia processá-lo.

“Percebi que Sudakov e os outros caras se sentem confortáveis”, disse Valente à ESPN. “Por quê? Porque é claro que eles têm talento, eles têm técnica também. Mas o mais importante, eles entendem o que a gente quer. Eles entendem o jogo.

“Normalmente há muitas influências durante a sua juventude, e acho que o pai dele jogava futebol, então ele sempre teve esse entendimento. Aí ele queria ser bipodal, então trabalhou no pé mais fraco. Quando ele começou a avançar, conversei com alguns brasileiros – falamos em português – e eles ficaram surpresos com a qualidade dele, porque ele se sentia assim. confortável brincando com eles.”

A academia e o time principal do Shakhtar estão agora muito mais alinhados e têm um estilo de jogo unido. Ratalutra lembra-se de uma partida contra o Dínamo de Kiev, onde Sudakov mostrou que estava pronto para subir à seleção principal.

“Quando ele tinha talvez 17 anos, ele jogava na seleção sub-19”, diz Ratalutra. “Ele foi o jogador mais jovem a participar e a marcar dois golos nesse jogo. Penso que perdemos, mas ele fez a diferença e sabíamos que estava pronto”.

Modelado em De Bruyne

Sudakov é um meio-campista ofensivo, mas pode jogar nas funções de 6º, 8º e 10º. “Ele é um jogador muito habilidoso e inteligente”, diz Ratalutra. “Ele toma decisões muito boas no ataque e na defesa. Sempre foi o melhor jogador em cada faixa etária.”

Sudakov admira James Maddison e Phil Foden, do Tottenham; ele usava a camisa do Cristiano Ronaldo e é um grande fã de Luka Modric. Mas quando perguntam a Ratalutra com qual jogador o meio-campista é mais parecido, ele recorre a uma estrela belga: “Eu diria que talvez seja como Kevin De Bruyne. Ele pode jogar box-to-box e pode fazer tudo. Ele está sempre no campo. jogo.”

Valente também destaca o incrível cérebro futebolístico de Sudakov. “Sua qualidade mais importante é a tomada de decisões, isso faz a diferença”, afirma. “E a personalidade dele: não tem medo de ter a bola; quer sempre a bola. Tentamos fazer um jogo posicional e o resto da equipe o acompanhou porque ele teve a iniciativa de fazer a diferença.

“A forma como ele ataca é brilhante, mas ele faz a diferença para a equipe porque sabe a importância de equilibrar isso. Às vezes é preciso defender com os companheiros e depois, quando pegar a bola, você pode olhar para cima novamente.

Sudakov às vezes se viu na frente da Ucrânia na Euro 2024 – ao lado de Artem Dovbyk ou Roman Yaremchuk – mas quando Valente assumiu o comando da seleção sub-21, ele desafiou Sudakov a jogar na ala esquerda.

“Quando ele tinha 17 anos, colocamos ele no time sub-21 e ele fez a diferença e entendeu mais sobre o jogo”, diz Valente. “Normalmente ele joga no meio como um meio-campista, mas naquele momento tínhamos mais jogadores e bons jogadores no meio. realmente.”

Inspirado em Mudryk

Heorhiy Sudakov e o extremo do Chelsea, Mykhailo Mudryk, são amigos há anos. Fernanda Valente

Esse experimento não durou muito – principalmente devido ao melhor amigo de Sudakov, Mykhailo Mudryk, ocupar o lugar. “Os dois sempre ficavam até tarde nos treinos”, diz Valente. “Eles queriam ficar em campo praticando chutes, técnica e lances de bola parada. Eles estão muito concentrados e queriam melhorar e aprender.”

Sudakov e Mudryk conversam todos os dias. Mudryk conta a ele sobre a vida na Premier League e como ele está se adaptando após sua transferência de 100 milhões de euros (70 milhões de euros, com 30 milhões de euros em complementos) para o Chelsea em janeiro de 2023. Sudakov o mantém atualizado sobre a vida na Ucrânia, onde mora em Kiev com sua esposa Yelyzaveta e sua filha Milana. Mas não é fácil. “Não há lugar seguro na Ucrânia hoje”, disse Sudakov numa entrevista ao iNews em maio. “Todo mundo está com medo. Mentalmente é difícil. Cada vez que minha filha ouve o [air raid] sirenes ela corre para se esconder debaixo do cobertor. É difícil aceitar isso. Tenho a oportunidade de mudar a minha família para fora da Ucrânia.”

Uma das atuações mais memoráveis ​​de Sudakov pelo Shakhtar foi contra o Barcelona, ​​na Liga dos Campeões, em novembro, onde comandou o show e ajudou seu time a vencer por 1 a 0. Ele foi eleito o Jogador do time de 2023-24 por quase 80% dos torcedores, terminou a temporada com seis gols e quatro assistências, sendo também eleito pelos clubes o Jogador do Ano.

“Você tem que administrar tantas peças móveis e ainda ter um desempenho tão bom e se tornar um jogador de futebol tão brilhante é incrível”, diz Ratalutra.

Como o Shakhtar sugeriu, eles esperam que Sudakov se dirija a um dos principais clubes da Europa neste verão. Mas, como descobriu seu amigo Mudryk, a adaptação à vida na Premier League não é fácil.

“Eu estava dizendo a Misha [Mudryk] sobre o quanto quero jogar na Premier League e como seria ótimo jogar no mesmo time”, disse Sudakov ao iNews. “Misha me disse que eu não estava pronto para o tipo de pressão que acontece na Inglaterra e se eu venha, preciso estar pronto para isso. Mas eu sou. Minha atitude é a seguinte: cheguei o mais longe que pude no Shakhtar, desenvolvi o máximo que pude como jogador e estou pronto para seguir em frente”.

Valente está inflexível de que Sudakov está pronto para dar o próximo passo.

“Pela qualidade, pela compreensão do jogo, pelo estilo que promove, ele será ótimo”, afirma. “Ele entende tudo e acho que pode fazer a diferença. [Shakhtar] vai exigir muito dinheiro [for his transfer]mas isso só mostra a qualidade dele.”