Por que Teofimo está lutando contra Claggett e como ele pode conseguir as grandes lutas que deseja

MIAMI — Teofimo Lopez desliza pelo ringue cercado por palmeiras, de volta ao ponto onde tudo começou para o campeão dos meio-médios júnior.

Lopez nasceu no Brooklyn, Nova York, mas cresceu no sul da Flórida depois de se mudar aos 5 anos. Foi perto daqui, a cerca de 20 milhas de distância, em Davie, onde Lopez começou a treinar boxe um ano depois, sob a orientação de seu pai, Teofimo Lopez Sr.

E é para lá que Lopez retorna no sábado, aos 26 anos — com seu pai ainda no comando — para sua primeira luta profissional em Miami, quando ele defenderá seu título meio-médio júnior da WBO contra Steve Claggett (22h, horário do leste dos EUA, ESPN e ESPN+).

Lopez (21-1, 13 KOs) está mais uma vez buscando ganhar impulso. Ele afirmou que estava se aposentando no verão passado após sua vitória impressionante sobre Josh Taylor para se tornar um campeão de duas divisões. Então, em fevereiro, Lopez lutou para uma vitória por decisão sobre Jamaine Ortiz em uma luta sem intercorrências que provocou vaias.

Lopez, talvez, só precisasse de uma pausa. Ele descansou depois de sua última luta, Lopez disse à ESPN no início deste mês em Little Havana, e agora se sente rejuvenescido.

Top Rank Boxing está agora na ESPN e ESPN+. Assine a ESPN+ obter eventos exclusivos de boxepesagens e muito mais. Sábado, 29 de junho, 17h45 ET na ESPN+: Eliminatória de Teofimo Lopez x Steve Claggett Sábado, 29 de junho, 22h ET na ESPN e ESPN+: Teofimo Lopez x Steve Claggett, 12 rounds, pelo título meio-médio júnior WBO de Lopez

“Acho que isso foi bom para mim; acho que, no geral, eu precisava disso”, disse Lopez, o boxeador número 10 da ESPN, peso por peso. “Eu estava treinando logo depois da minha luta com Josh Taylor. Então você está olhando para uns oito meses de camp, na verdade.”

Pela segunda vez consecutiva, Lopez enfrentará alguém abaixo do nível de elite. Contra um oponente feito sob medida em Claggett, Lopez pode usar outro KO de destaque para criar algum burburinho para um confronto muito maior no futuro.

Ele é um lutador excepcionalmente talentoso, um boxeador-socador atlético com um arsenal ofensivo criativo. Há o Lopez que derrotou Vasiliy Lomachenko (2020) e Taylor. Ambos foram performances reveladoras que fizeram de Lopez o campeão linear (Lomachenko em 135 libras, Taylor em 140).

No entanto, Lopez também está sujeito a decepções. Ele foi destacado por George Kambosos Jr. na virada do ano de 2021 da ESPN. A luta – a primeira após a vitória de Lomachenko – aconteceu em novembro daquele ano, em Nova York. Foi originalmente marcado para junho no LoanDepot Park, casa do Miami Marlins. Então ele contraiu o COVID-19, cancelando a luta de volta ao lar que Lopez estava esperando e tirando-o do caminho.

Lopez subiu para 140 libras depois, e a luta de sábado será sua quinta no peso. O confronto com Claggett (38-7-2, 26 KOs) equivale a uma luta para ficar ocupado. Apesar de 47 lutas profissionais, o canadense de 35 anos nunca competiu em uma luta de 12 rounds.

Claggett foi escolhido, aparentemente, porque ele representa um alvo fácil para produzir a primeira vitória de Lopez por nocaute desde agosto de 2022. Lopez tem -135 para fazer exatamente isso, segundo a ESPN BET, e -1200 para vencer.

“Quando anunciaram a luta com Claggett, fiquei surpreso porque ele deveria dominar e vencer não importa quanto tempo a luta durasse”, disse o antigo matchmaker Eric Bottjer à ESPN. “… Lopez está em outro mundo, então essa luta não deve ser competitiva. … É apenas uma luta de marcação de tempo. É para Teofimo se manter ocupado, manter sua mente no boxe.”

Lopez referiu-se a Claggett como um lutador “durão e robusto”. Em outras palavras, ele não oferecerá um estilo habilidoso de caixa e movimento como Ortiz, que frustrou Lopez em uma luta acirrada. Sandor Martin, por quem Lopez ultrapassou em dezembro de 2022, lutou boxe de maneira semelhante.

“Steve Claggett é apenas alguém que se apresenta”, disse Lopez. “… Não gosto de caras que falam sobre isso só para ganhar um salário e não aparecem para lutar.”

Independentemente do estilo dos três oponentes, nenhum deles representa algo remotamente próximo de uma luta marcante para Lopez, uma estrela em ascensão com uma personalidade descomunal.

Teofimo Lopez, à direita, derrotou Jamaine Ortiz por decisão unânime em fevereiro na Michelob ULTRA Arena em Las Vegas. Imagens de Jamie Squire/Getty

Lopez planeja retornar em setembro — “temos algo em mente” — e espera lutar uma quarta vez em dezembro. Ele diz que as grandes lutas “estão chegando”, embora não esteja claro quando.

Ele parece frustrado com o fato de que outros grandes nomes de sua divisão, de acordo com Lopez, não querem correr o risco de lutar com ele.

“Todos precisam aceitar: quando você perde para Teofimo, você não está perdendo para o pior cara”, disse Lopez. “Você está perdendo para o melhor cara. Então, apenas aceite o fato de que essa derrota é apenas uma lição para vocês saberem que eu era apenas um homem melhor. É isso.”

A divisão júnior dos meio-médios que Lopez ocupa oferece algumas opções intrigantes. A estrela do boxe Gervonta “Tank” Davis competiu uma vez na categoria até 140 libras e discutiu um retorno. Ele está em negociações para enfrentar Lomachenko ainda este ano na unificação do título dos leves.

Outra estrela, Ryan Garcia, está suspenso até abril de 2025 depois de testar positivo para uma substância proibida antes de sua luta com Devin Haney. Haney acabou de desocupar o título dos 140 libras e parece rumo ao peso meio-médio.

Lopez vs. Claggett: Comparação de estatísticas do CompuBox Punch Socos Lopez (Últimas 8 lutas) Claggett (Últimas 4 lutas) Média de divisão de 140 libras. Média total lançada por rodada 43,3 102,7 56,8 Média total de aterrissagens por rodada 13.1 41.1 16 Percentagem 30,3% 40% 28,2% Proporção de aterrissagem do corpo 25,8% 29% 29,5% Média de jabs lançados por rodada 19 29.3 23,7 Média de Jabs. pousou por rodada 3.1 7.4 4.2 Percentagem 16,3% 25,3% 17,7% Potência média lançada por rodada 24.3 73,4 33.2 Potência média atingida por rodada 10.1 33,7 11.8 Percentagem 41,6% 45,9% 35,5%

Embora Lopez nunca tenha feito campanha acima de 140 libras, ele destacou Terence Crawford, que desafia Israil Madrimov pelo título júnior dos médios em 3 de agosto.

“Posso lutar em 54”, disse Lopez. “… Não importa o quão grande eles sejam, é sobre suas habilidades. É sobre como você luta, como você é capaz de lidar com isso. Contanto que as pernas sejam fortes, você pode subir em qualquer categoria de peso.”

Lopez diz que quando lutou com Taylor, ele pesava 152 libras na noite da luta, enquanto Taylor pesava 165.

“É [Crawford] disposto a realmente fazer mais uma grande luta?” Lopez perguntou. “Veremos. Acho que ele está apenas focado em sacar e dizer: ‘Boa viagem. Eu fiz o meu trabalho.

“Mas não acredito que um cara como ele, tão competitivo, vá querer sair desse jeito. Você não pode dizer que é o melhor; você tem que enfrentar um cara como eu. Eu falo muita m—, mas eu confirmo.”

Enquanto isso, Lopez se manterá ocupado e tentará encontrar a única coisa que talvez seja ainda mais difícil de alcançar do que seus oponentes habilidosos: consistência.

“Temos algumas coisas nas quais precisamos trabalhar”, disse Lopez. “Está tudo bem. Isso faz parte. Tenho apenas 26 anos. A maneira como luto parece que estou no auge, na casa dos trinta, mas não estou. Ainda sou um bebê nisso e estou aprendendo com isso. Então acho que essa é a melhor parte, é que sei que tenho tempo e o tempo é meu melhor amigo.”