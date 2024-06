Prazo final do imposto do IRS 2024: Quais estados estão prorrogando o prazo para preenchimento de impostos até novembro?

Tele Receita Federal anunciou um extensão para contribuintes em West Virginia e Kentucky devido a problemas relacionados ao clima em abril. Residentes em condados específicos desses estados terão até 1º de novembro para declarar seus impostos. As medidas de socorro visam ajudar as pessoas afectadas pelas catástrofes que atingiram ambos os estados.

De acordo com o IRS, os residentes de Kentucky em certas áreas, incluindo os condados de Boyd, Carter, Fayette, Greenup, Henry, Jefferson, Jessamine, Mason, Oldham, Union e Whitley, se qualificam para medidas de redução de impostos. Esta extensão permite-lhes mais tempo para finalizar as suas declarações fiscais. Da mesma forma, os habitantes da Virgínia Ocidental nos condados de Boone, Brooke, Cabell, Fayette, Hancock, Kanawha, Lincoln, Marshall, Nicholas, Ohio, Preston, Putnam, Tyler, Wayne e Wetzel também têm até novembro para concluir suas declarações fiscais.

A agência enfatizou que os indivíduos e muitas empresas nessas áreas têm agora até 1º de novembro de 2024 para apresentar suas declarações fiscais de 2023 e pagar os impostos devidos. Isso inclui os contribuintes dos condados de Boone e Kanawha que já tiveram prorrogação até 17 de junho de 2024, devido a declaração prévia. O IRS está trabalhando para fornecer ajuda às pessoas afetadas pelos desastres de abril.

Além disso, o IRS mencionou que áreas adicionais em Kentucky afetadas pelas tempestades, tornados, deslizamentos de terra e outros desastres de abril também poderiam ser incluídas nos anúncios de ajuda. Os prazos fiscais estendidos se aplicam a declarações e pagamentos de imposto de renda de pessoa física originalmente devidos em 15 de abril de 2024.

IRS oferece benefícios fiscais para West Virginians e Kentuckians

Em comunicado, o O IRS destacou a importância desta extensão para os contribuintes afetados: “Isso significa que os indivíduos e muitas empresas terão agora até 1º de novembro de 2024 para apresentar suas declarações de 2023 e pagar todos os impostos devidos”. A agência está empenhada em apoiar as pessoas afetadas pelas questões climáticas e em proporcionar-lhes o tempo necessário para cumprirem as suas obrigações fiscais.

O IRS também indicou que está monitorando a situação de perto e pode incluir áreas adicionais nas medidas de socorro, conforme necessário. Esta abordagem proactiva demonstra o compromisso da agência em ajudar os contribuintes nestes estados durante tempos difíceis.

Em conclusão, a decisão do IRS de prolongar o prazo de declaração de impostos para condados específicos na Virgínia Ocidental e no Kentucky reflecte a sua compreensão dos desafios enfrentados pelos residentes nestas áreas. Esta extensão proporciona o alívio tão necessário aos indivíduos e empresas afectados pelas catástrofes de Abril, permitindo-lhes mais tempo para gerir as suas responsabilidades fiscais.