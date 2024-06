Preço do pay-per-view de Jake Paul x Mike Perry revelado

Jake Paul e Mike Perry competem no círculo quadrado no dia 20 de julho e, se você não puder ir a Tampa, na Flórida, poderá adquirir o evento em casa.

Paul x Perry acontece na Amalie Arena com streaming de card no DAZN PPV. O custo do evento será de US$ 64,99, segundo o serviço de streaming. DAZN também está oferecendo um mês grátis de seu serviço de assinatura se você comprar o evento.

O card apresenta a segunda aparição de Paul em 2024, após uma rápida vitória por nocaute sobre Ryan Bourland em março. Antes disso, Paul nocauteou o boxeador profissional Andre August no primeiro round em dezembro passado.

Perry tem uma grande oportunidade de competir com luvas, pois se tornou o rosto do BKFC e do boxe com os nós dos dedos. Em sua partida mais recente, Perry derrotou Thiago Alves na primeira rodada do BKFC KnuckleMania 4, em abril.

Confira o card de luta atual abaixo.

Cartão principal, 21h ET, DAZN PPV

Jake Paul x Mike Perry

Amanda Serrano x Stevie Morgan

H2O Sylve vs.

Tony Aguilar x Corey Marksman