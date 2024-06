Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviços para Casa do Empreendedor de Penedo

Um novo espaço, mais adequado, com novos serviços e ambiente compartilhado para trabalho. Assim será a Casa do Empreendedor de Penedo, investimento que teve ordem de serviço assinada nesta quarta-feira, 19.

O salto de qualidade na prestação de serviços vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) também recupera e revitaliza um imóvel da Prefeitura de Penedo, situado na Avenida Getúlio Vargas, próximo da agência do Banco do Brasil.

Com projeto realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), a obra orçada em R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais) será executada pela construtora Novo Horizonte Ltda, vencedora da licitação.

O município muito bem avaliado pelo Sebrae Alagoas como Prefeitura Empreendedora avança para ampliar a assistência especializada.

“Hoje, a nossa Sala do Empreendedor, que funciona na SEDECIN, faz atendimentos aos microempreendedores individuais e empresários. Agora, nós vamos evoluir com a Casa do Empreendedor, serão cerca de 40 novos atendimentos que vamos oferecer, além de consultoria do Sebrae, encaminhamentos relacionados com a Receita Federal, sala para reuniões e um espaço para coworking”, explica Felipe Bruno Carvalho, gestor da SEDECIN.

Com previsão de entrega da obra em 90 dias, o investimento é bem recebido pelo comércio local, como destaca a presidente do Sindilojas Penedo, Ana Luíza Freire Soares, parabenizando o trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes

“Ele é mesmo diferenciado com relação às ações de desenvolvimento para Penedo, o que é visível em todas as áreas, mas eu falo pelo comércio e esta é mais uma ação que veio somar”, disse a empresária, agradecendo ainda o apoio da administração que valoriza o comércio de Penedo.

“Eu fico muito feliz por ser parceiro do comércio de Penedo, esse realmente atuante e que mais emprega pessoas na cidade. Nossa parceria está de pé, como sempre aconteceu e vai acontecer”, afirmou o gestor que criou programas que incrementam as vendas de estabelecimentos que funcionam no município e paga a folha do funcionalismo municipal em dia, assegurando tranquilidade para os servidores honrarem seus compromissos.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte