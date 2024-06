Prefeitura de Penedo amplia acesso gratuito à Internet em novos locais da cidade e povoado

A cidade de Penedo está expandindo seu programa de internet gratuita, conhecido como Penedo Conectada. Sob a supervisão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Penedo, a iniciativa recentemente adicionou três novos pontos de acesso em locais estratégicos.

Desde o seu lançamento em julho de 2023, o programa visa proporcionar acesso gratuito à internet para residentes e visitantes, promovendo a inclusão digital e facilitando o acesso a recursos online essenciais. Os novos pontos estão localizados na Praça de Santa Luzia, no Pavilhão da Farinha, localizado na Feira Livre, e no Povoado Marituba do Peixe, ampliando o alcance do serviço para áreas anteriormente não atendidas.

Além desses locais, o Penedo Conectada já está presente em outros pontos importantes, como a Praça São Judas Tadeu, o Povoado Tabuleiro dos Negros e na Praça Jacome Calheiros. Para utilizar o serviço, os usuários podem simplesmente procurar pela rede wi-fi #PenedoConectada, conectar-se de forma fácil e desfrutar de acesso gratuito e de qualidade à internet.

SECOM/PMP