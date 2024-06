Prefeitura de Penedo e SENAR investem na capacitação de agricultores beneficiados com cursos gratuitos

Investir na qualificação profissional da população de Penedo é uma das plataformas da administração Ronaldo Lopes, trabalho realizado em parceria com empresas do Sistema S que também alcança o homem e a mulher do campo.

Nesta terça-feira, 25, o auditório da Casa de Aposentadoria recebeu parte do público beneficiado com sete cursos promovidos em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), todos sem custo para os concluintes.

As capacitações foram articuladas por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), proporcionando aprendizado teórico e prático em Mecanização Agrícola, Fabricação de Pães, Laticínios, Processamento de Mandioca, Industrialização de Doces, Apicultura e Suinocultura.

“Estamos entregando hoje os certificados aos agricultores, em sua maioria pessoal da nossa agricultura familiar, essa ação que tem a parceria fundamental do SENAR que viabiliza cursos que irão auxiliar o pequeno agricultor, tornando as pessoas da zona rural mais qualificadas e preparadas para o seu trabalho”, afirma o gestor da SEMADA, Manoel Messias Lima Júnior.

A cerimônia contou com a participação da equipe técnica da pasta ainda conhecida como Secretaria de Agricultura e do Presidente da Câmara de Vereadores, Messias da Filó, que também atuou à frente da SEMADA.

Representando o SENAR, Murilo Rezende destacou a importância do trabalho conjunto. “Nós temos uma parceria forte com a municipalidade, até porque nos facilita em todos os sentidos e ninguém melhor do que o pessoal da região, que tem conhecimento, para identificar as necessidades dos agricultores e o Senar está presente porque a nossa missão é levar conhecimento ao homem do campo”, declarou, acrescentando que a instituição também disponibiliza assistência técnica para o agricultor penedense.

