Prefeitura de Penedo paga salário de junho e 13º dos aniversariantes do mês na sexta-feira, 28

Na próxima sexta-feira, 28 de junho, a Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos ao efetuar o pagamento dos salários referentes ao mês de junho. Essa medida contemplará tanto os servidores efetivos quanto os comissionados, garantindo que todos recebam dentro do prazo estipulado.

Servidores vinculados a todas as secretarias municipais, incluindo Educação e Saúde, terão seus vencimentos depositados na mesma data. Também recebem na véspera de São Pedro funcionários nascidos em junho, valor referente ao 13º salário para os que não optaram por ter o adicional somente no final do ano.

O pagamento da folha salarial em dia e dentro do mês trabalhado é compromisso cumprido à risca no governo Ronaldo Lopes, proporcionando segurança financeira e respeito aos funcionários públicos que podem honrar seus compromissos.

Além disso, a responsabilidade da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo faz circular recursos no comércio local e mantém um ambiente de trabalho valorizado e motivador para todos os servidores, contribuindo para o desenvolvimento contínuo do município e o bem-estar de seus habitantes