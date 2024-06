Prefeitura de Penedo realiza operação tapa-buracos em conjuntos de moradia popular e vias com maior trânsito de veículos

Homens e máquinas da Prefeitura de Penedo estão trabalhando no conjunto Vale do São Francisco para corrigir problemas na pavimentação das ruas do residencial de moradia popular situado em frente ao Ifal.

O trabalho, que faz parte do programa Reconstruir Penedo, foi iniciado nesta quinta-feira, 27, primeira localidade atendida com o investimento que emprega recursos próprios do município na melhora da qualidade das condições de tráfego.

De acordo com o Secretário Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), André França, a operação tapa-buracos também será realizada em outras localidades de Penedo, com prioridade para locais da periferia e vias com maior trânsito de veículos.

“Nós estamos trabalhando para resolver essas demandas, iniciando pelo Vale do São Francisco para depois atender outros locais, entre eles o acesso à Rua Belo Horizonte no ponto conhecido como oficina do Noel e também no trecho em frente ao antigo CAIC, na rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves”, explica o gestor da SEMSP.

Em relação ao asfalto da orla da cidade, entre a Avenida Divaldo Suruagy e a Rodovia Mário Freire Leahy, até o acesso ao bairro Nossa Senhora de Fátima, o Prefeito Ronaldo Lopes confirmou durante a inauguração da sede da Guarda Patrimonial Municipal que o recapeamento desse trecho da pista está assegurado pelo Governador Paulo Dantas, solucionando em definitivo a buraqueira na via rápida entre as partes alta e baixa de Penedo.

Ainda em relação à Rodovia Mário Freire Leahy, equipamentos que serão utilizados para garantir vazão das águas de chuva acumuladas na Lagoa do Oiteiro para o Rio São Francisco já chegaram na cidade para a realização do serviço que também envolve a SEINFRA.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte