Premier Lacrosse League revela novos uniformes para a temporada de 2024

No sábado, a Premier Lacrosse League dará início à sua campanha de 2024, com destaque para uma revanche no dia de abertura do campeonato de 2023 entre Utah Archers e Philadelphia Waterdogs na ABC.

As oito equipes da liga apresentarão novos tópicos, revelados no início desta semana. Aqui estão todos os novos uniformes do PLL para 2024.

Canhões de Boston

Vestindo Boston no peito com orgulho 💣💥 pic.twitter.com/dqJMoxY0AQ – Canhões de Boston (@PLLCannons) 29 de maio de 2024

Os Cannons deixam bem clara a cidade que representam – com Boston estampada em texto grande no peito da camisa.

Ostentando um tema vermelho, branco e azul, os uniformes fazem questão de dar bastante homenagem às raízes revolucionárias da cidade e do nome do time, com um logotipo de canhão menor aparecendo na parte inferior dos shorts.

Sequoias da Califórnia

A Califórnia faz melhor 🔥 ROLO W🐻ODS 🌲 pic.twitter.com/iN9DqIvv8k – Redwoods da Califórnia (@PLLRedwoods) 29 de maio de 2024

Apresentando um esquema de cores verde e dourado, os uniformes dos Redwoods apresentam com destaque um urso marrom centralizado no logotipo do time, com o urso aparecendo em ambas as camisas.

Na camisa visitante da Califórnia, ele fica centralizado acima do nome do estado e no número branco da casa aparece como um dos O no texto “WOODS” do uniforme.

Carolina Caos

🚨 ESTE É UM TESTE DO SISTEMA DE ALERTA DE EMERGÊNCIA DO CAOS NOSSAS NOVAS CAMISAS ESTÃO AQUI ‼️ pic.twitter.com/Nvi3lzBLiZ -Carolina Caos (@PLLLhaos) 29 de maio de 2024

Com escorpião na frente e no centro, as novas camisas de Carolina têm temática vermelha e preta. O escorpião está sob as letras do uniforme titular do Chaos e aparece através do logotipo do time na camisa visitante.

Foras-da-lei de Denver

As camisas do Denver se inspiram fortemente no logotipo do time, que apresenta fios enrolados sobre um monograma O. O emblema aparece na frente das linhas de casa e fora de casa do time, sempre abaixo do nome da cidade em negrito.

Cobras de Maryland

Novas cores. Nova Mentalidade. Representando o #EstadoDeLacrosse com nossos uniformes da temporada 2024. 🐍🥍 pic.twitter.com/H8aVNfjgas -Whipsnakes de Maryland (@PLLWhipsnakes) 29 de maio de 2024

Os Whipsnakes mudaram suas cores para a campanha de 2024, trocando o verde claro por um novo esquema com as cores da bandeira do estado de Maryland: vermelho, amarelo e preto.

O principal dos fios é a nova camisa preta do time, que apresenta o logotipo dos Whipsnakes – uma cobra vermelha enrolada em forma de bastão de lacrosse dentro de um contorno amarelo brilhante.

Atlas de Nova York

ESTADO DE MENTE DE NOVA IORQUE 🤘🐂 Nossas camisas para a temporada 2024 estão AQUI! pic.twitter.com/hi8df9nflg – Atlas de Nova York (@PLLAtlas) 29 de maio de 2024

Abraçando um “estado de espírito de Nova York” para 2024, os Atlas estão rolando com um visual listrado.

Ambas as camisas incluem listras na parte inferior dos designs principais, com o nome e número do estado na camisa branca da casa e o logotipo do time centrado no touro no uniforme visitante azul claro.

Cães d’água da Filadélfia

SINTO-ME COMO PHILLY 🔔🐶 nossos tópicos para o szn de 2024. pic.twitter.com/2tkAxVSibL – Filadélfia Waterdogs (@PLLWaterdogs) 29 de maio de 2024

Os Waterdogs mantiveram as coisas simples com suas novas camisetas. Um esquema de cores roxo e prata estabelece a base enquanto a equipe usa os mesmos elementos de design em seus uniformes de casa e de fora – “PHILLY” estampado na parte superior de um emblema de cachorro na frente e no centro.

Arqueiros de Utah

Elevando nosso olhar 🏹 Nossas camisas 2024 estão aqui 😮‍💨 pic.twitter.com/JLYE0WAZLg – Arqueiros de Utah (@PLLArchers) 29 de maio de 2024

Campeões da liga da última temporada, os Archers tentarão defender seu título com um novo conjunto de uniformes inspirado na geografia de Utah.

Entre as principais características dos novos fios laranja e azul dos Archers estão o nome do estado em negrito na frente da camisa, com o contorno do estado ajudando a definir o A. As imagens da montanha também aparecem nos shorts do uniforme.