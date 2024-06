Presidente Biden apresenta várias mordidas de cachorro em agentes do serviço secreto

Presidente Biden viu seu pastor alemão mastigar o Serviço Secreto em várias ocasiões antes de o cachorro da família ser expulso da Casa Branca… de acordo com novos documentos.

O cão de Biden, Comandante, foi expulso depois de dezenas de casos em que mordeu agentes encarregados de proteger POTUS… e esses documentos recém-divulgados afirmam que Biden esteve presente em pelo menos três desses ataques.

Em um caso anteriormente não relatado em setembro 12 – Biden estava passeando com o comandante na coleira no Kennedy Garden, no gramado sul da Casa Branca… quando o comandante correu pelas pernas de JB e mordeu um agente que se aproximava no braço esquerdo, abrindo um buraco em sua jaqueta.

O agente diz que Joe então o deixou acariciar o Comandante… mas quando mais tarde abriu e fechou uma porta para POTUS e Comandante não muito tempo depois, o agente disse que o cachorro pulou novamente e os mordeu uma segunda vez no braço esquerdo.

As mordidas do comandante não romperam a pele do agente, mas disseram que as mordidas eram três buracos no traje… e o agente apresentou um reembolso de US$ 943. Há fotos dos buracos também.

Os documentos, obtidos pela primeira vez pela Judicial Watch, mostram que Biden esteve presente em 2 outros ataques envolvendo o Comandante… em outubro de 2022, o Prez estava lá quando o Comandante mordeu um agente que segurava uma porta para Biden perto do Rose Garden.

Biden também foi colocado no local de um ataque em dezembro de 2022 … ele estava passeando com o Comandante na coleira no Kennedy Garden, mas quando soltou o Comandante da coleira para correr livre, o cachorro fugiu e cravou os dentes em um agente, causando um corte de meia polegada.

Como informamos, o Comandante estava expulso da Casa Branca em outubro, como resultado de problemas contínuos com mordidas.

Os novos documentos internos, no entanto, sugerem que o Comandante atacou agentes em pelo menos três dúzias de ocasiões… um salto em relação aos 24 incidentes relatados anteriormente. Então… estamos falando 36 vezes.



27/09/23 TMZ. com

As maneiras mordazes do Comandante eram bem conhecidas na Casa Branca… em setembro. No dia 25, um sargento do Serviço Secreto escreveu a um colega: “Para sua informação, houve uma mordida de cachorro e o oficial pode precisar ir para o hospital… Tenha um turno seguro!”

Então, apenas dois dias depois, um funcionário da Divisão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da agência do Serviço Secreto escreveu: “Podemos, por favor, encontrar uma maneira de amordaçar este cachorro?”