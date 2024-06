Prevenção ao transbordamento de rios foi tema de reunião entre o MPAL e a Defesa Civil

Visando a segurança e o bem-estar da população, o Ministério Público de Alagoas e a Defesa Civil do Estado dialogaram nesta sexta-feira (21) sobre a elaboração de um projeto de prevenção ao transbordamento de rios, que deverá abarcar todo o estado. Segundo a promotora de Justiça Cecília Carnaúba, a ideia é trabalhar na contenção e no aproveitamento dessas águas para outras finalidades.

“Nós entendemos ser importante a elaboração de um projeto global, envolvendo todo o estado. Por isso, convidamos a Defesa Civil de Alagoas para discutirmos sobre a sua viabilidade. Agora, vamos buscar uma parceria com a equipe de Engenharia Ambiental da UFAL para que, em um segundo momento, possamos captar verbas para a implementação do projeto”, explicou a promotora de Justiça.

O coordenador da Defesa Civil de Alagoas, coronel Moisés Melo, parabenizou o Ministério Público de Alagoas por encabeçar a elaboração desse projeto, que deverá contemplar os municípios banhados pelos rios Paraíba do Meio, Jacuípe e Mundaú.

“Com a atuação do Ministério Público e a parceria com a Universidade Federal, tenho certeza que conseguiremos avançar com esse grande projeto, minimizar os efeitos das chuvas nos municípios abarcados por esses rios e garantir tranquilidade à população”, destacou o coronel.

Quando se fala em desastres naturais, o trabalho de prevenção é algo importante, pontuou o chefe do Setor de Desastres Tecnológicos da Defesa Civil, capitão Augusto. Por esse motivo, o órgão vem atuando com a Semarh no sentido de monitorar em tempo real os principais rios alagoanos, o que permite a ação antecipada em casos de perigo de transbordamento.

“Nós temos a Sala de Alerta e Monitoramento, na Semarh, onde eles fazem o monitoramento das precipitações e do nível dos rios no estado. Com essas informações, a Defesa Civil faz a avaliação da velocidade de subida do nível dos rios e emite alertas para os municípios para que eles deem início aos seus planos de contingência de retirada da população das áreas de risco”, explicou.

Realizada na sede do Ministério Público de Alagoas, a reunião contou com a participação do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.