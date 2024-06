Prevendo a escalação do WNBA All-Star Game de 2024 contra a equipe dos EUA

A seleção feminina de basquete dos EUA para as Olimpíadas de Paris de 2024 foi oficialmente nomeada e inicia a fase de grupos em 29 de julho, enquanto o programa busca sua oitava medalha de ouro consecutiva.

Com os 12 atletas olímpicos selecionados, a votação do WNBA All-Star começará na quinta-feira para ajudar a determinar a escalação que enfrentará a equipe dos EUA no 2024 WNBA All-Star Game, em 20 de julho, em Phoenix.

A votação All-Star – apresentando uma combinação de contribuições de fãs (50%), jogadores atuais da WNBA (25%) e membros da mídia (25%) – será concluída em 29 de junho.

Os 10 primeiros votados serão automaticamente nomeados para o All-Star Game, com os jogadores que ainda não estão na escalação olímpica 5 contra 5 dos EUA atribuídos à equipe WNBA.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os 12 treinadores principais da WNBA escolherão então os nomes dos próximos 36 mais votados e preencherão as vagas restantes no elenco All-Star de 12 jogadores.

As escalações serão anunciadas em 2 de julho e os titulares serão determinados pelo técnico de cada equipe.

Equipe dos EUA versus Equipe WNBA é um formato familiar. O 2021 All-Star Game usou a mesma configuração, com o WNBA All-Stars prevalecendo atrás dos 26 pontos de Arike Ogunbowale. Também houve exibições no meio da temporada em 2004 e 2010 entre a equipe dos EUA e times de estrelas da WNBA, mas esses não foram oficialmente considerados Jogos All-Star.

Duas semanas e meia é muito tempo para os jogadores considerarem ou não, e o crescente interesse deste ano na liga e na classe de novatos em particular pode impactar o componente de votação dos fãs no processo de seleção.

É cedo, mas aqui estão nossas projeções de quais jogadores devem fazer parte do elenco do time WNBA. (Jogadores listados em ordem alfabética.)

Avançar | 6 pés-4

Bonner completa 37 anos em agosto, mas está tendo uma das melhores temporadas de sua carreira, com média de 18,6 pontos e 5,6 rebotes e ocupando o 5º lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da liga. Ela está buscando sua sexta candidatura geral e quinta All-Star em seis temporadas, e esta seria uma oportunidade para ela enfrentar sua companheira de equipe e noiva do Sun, Alyssa Thomas, que foi nomeada para sua primeira equipe olímpica. Além disso, Bonner vai se apresentar na cidade onde jogou as primeiras 10 temporadas de sua carreira na WNBA (e ganhou dois títulos).

Guarda, 6 pés

Os altos e baixos dos primeiros 13 jogos de Clark na WNBA foram minuciosamente cobertos e analisados, mas entre o grande peso dos votos dos fãs e seu sólido início de carreira, ela provavelmente irá para Phoenix. O estreante, que ocupa o quarto lugar na liga em assistências por jogo, junta-se ao olímpico Jackie Young como o único jogador nesta temporada com média de pelo menos 16 pontos e 6 assistências. Independentemente de você achar que Clark deveria ter entrado para a equipe olímpica, é difícil negar que é uma perspectiva tentadora vê-la enfrentar a equipe dos EUA como parte do WNBA All-Stars.

Guarda, 6 pés

A troca de Gray de Dallas para Atlanta antes da temporada passada provocou uma espécie de renascimento na carreira, já que ela emergiu como uma das principais alas bidirecionais da liga em 2023, a caminho de levar Atlanta de volta aos playoffs. A ex-destaque da Carolina do Sul ganhou sua primeira indicação ao All-Star no ano passado e pode retornar a esse palco no próximo mês graças ao seu forte início. Seus 15,3 pontos por jogo incluem 45,1% de arremessos de 3, um dos melhores percentuais da WNBA.

Avançar | 6 pés-3

Poucos foram tão dominantes neste verão quanto Hamby, que entrou nesta temporada com aspirações claras de não apenas conseguir uma candidatura All-Star, mas também votos de MVP. O ex-duas vezes Sexto Jogador do Ano é um dos quatro jogadores com média de duplo-duplo com 20,0 pontos e 11,4 rebotes, que ocupam o sexto e segundo lugar na liga, respectivamente. Hamby foi All-Star em 2021 e 2022, depois com o Las Vegas Aces, mas esta seria sua primeira aprovação desde sua troca para o Sparks e seu segundo filho no início de 2023.

Guarda, 6 pés-2

Howard tem sido uma All-Star todos os anos em que esteve na WNBA, e a tendência pode continuar – embora sua situação seja única. A escolha nº 1 de 2022 foi nomeada para a seleção olímpica 3×3 dos EUA ao lado de Cameron Brink, mas Howard teria que ser votada para o time WNBA se ela quisesse jogar o All-Star Game. Howard (15,2 PPG, 4,9 RPG, 3,7 APG) continua a fazer tudo pelo Dream e é o segundo na liga com 2,5 roubos de bola por jogo.

Avançado, 6 pés-3

Jones voltou da lesão no tendão de Aquiles em junho de 2023 tão bem quanto poderia esperar, com seus 13,1 pontos e 4,5 rebotes por jogo ajudando o Sun a conquistar o primeiro lugar na classificação e completando seus três grandes ao lado de Thomas e Bonner. Jones, que ocupa o segundo lugar na liga em porcentagem de arremessos (59) e é conhecida por ancorar a defesa na defesa, está em busca de sua terceira candidatura consecutiva ao All-Star em anos em que está saudável.

Avançar | 6 pés-6

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Guia definitivo de agência gratuita da NBA para 30 equipes »

• Previsões All-Star da MLB e escalações completas »

• Classificação dos melhores e piores jogos de Tom Brady »

Mais conteúdo ESPN + »

Jones, que nasceu nas Bahamas, mas jogou pela seleção da Bósnia e Herzegovina, deu a Ogunbowale a chance de ser o MVP do All-Star Game de 2021, terminando com 18 pontos e 14 rebotes para o time WNBA. Na época, ainda parte do Sun, Jones ganharia o MVP da liga naquele verão. Três anos depois, Jones está prestes a receber sua quinta indicação ao All-Star e a primeira desde que foi negociada com o Liberty. Ela tem média de 15,5 pontos e 8,8 rebotes. Ela tem estado em alta recentemente, arrasando o Sun e o Mystics com 51 pontos combinados (incluindo sete 3s), 16 rebotes, 8 assistências e 6 bloqueios.

Guarda, 5 pés-11

Mabrey seria a única veterana estreante no All-Star nesta lista, embora ela estivesse à margem dessa conversa no ano passado. A guarda do Chicago está se destacando ainda mais nesta temporada sob o comando da técnica estreante Teresa Weatherspoon, tendo um ano de carreira em todas as fases do jogo (15,6 PPG, 6,0 RPG, 4,2 APG). Ela traz um talento ao chão que, combinado com algumas filmagens quentes, poderia proporcionar uma atuação divertida em Phoenix.

Centro/avançado | 6 pés-4

A conversa em torno de Seattle na entressafra cercou os três grandes recém-formados do Storm, Jewell Loyd, além das aquisições de agência gratuita Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith. Mas a presença de Magbegor (13,2 PPG, 9,4 RPG) torna o núcleo de Seattle mais parecido com os quatro grandes. A atleta olímpica australiana de 24 anos e All-Star da WNBA de 2023 continua a se destacar por seu impacto defensivo em particular, onde está empatada em primeiro lugar na liga em bloqueios por jogo (3,0) e ancora uma unidade que é uma das melhores em a WNBA.

A votação para o 2024 WNBA All-Star Game está chegando! Aqui está tudo o que você precisa saber ⬇️ pic.twitter.com/ZeJu920VgX – WNBA (@WNBA) 11 de junho de 2024

Guarda | 5 pés-11

Ninguém está arremessando tão bem quanto McBride, que está acertando 51,7% de suas cestas de 3 pontos na temporada e acertou 15 de 23 no arco no fim de semana passado. A ex-estrela do Notre Dame, que tem média de 17,8, tem sido um defensor do Lynx nas últimas quatro temporadas e ajudou o Minnesota a se tornar um dos três primeiros times. É justo que McBride ganhe sua quarta indicação ao All-Star nesta temporada e a primeira desde 2019, quando ela ainda estava com os Ases. Nesse ritmo, ela pode ser considerada para o concurso de 3 pontos.

Guarda | 5 pés-8

A temporada 2024 da WNBA chegou Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece seu campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

Ogunbowale, que ocupa o segundo lugar na WNBA em pontuação, atrás de A’ja Wilson (26,4 PPG), é um acéfalo. Suas alças elegantes e arremessos de embreagem são praticamente feitos para os All-Star Games, como ficou evidente no confronto entre a equipe dos EUA e a equipe WNBA de 2021, quando ela foi nomeada MVP do All-Star Game. O três vezes All-Star esteve no grupo de jogadores da seleção nacional e já competiu pelo basquete dos EUA no passado, mas ainda não foi nomeado para uma Copa do Mundo ou escalação olímpica. Se isso estimular alguma motivação extra, Ogunbowale poderá disparar mais uma vez em Phoenix.

Avançar | 6 pés-2

Ogwumike perdeu três partidas nesta temporada devido a lesões no tornozelo e nos olhos, mas o sucesso em sua primeira temporada em Seattle foi inegável como a segunda melhor artilheira do Storm, atrás de Jewell Loyd (18,2 PPG) e a segunda maior rebote atrás de Magbegor (7,7 RPG). A ex-estrela de longa data do Sparks – alguém que foi controversamente omitido das escalações olímpicas dos EUA em 2012, 2016 e 2021 – tem sido uma presença constante nos Jogos All-Star. A única vez desde que ela não fez isso foi em 2021, quando se machucou a maior parte do ano.