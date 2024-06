Prévia do UFC 303: O treino de Alex Pereira continuará contra Jiri Prochazka?

Alex Pereira está salvando o dia mais uma vez, mas sua magia acabará contra Jiri Prochazka?

Junte-se a Shaun Al-Shatti, Jed Meshew, Eric Jackman e E. Casey Leydon enquanto visualizamos o UFC 303, Pereira x Prochazka 2, Brian Ortega x Diego Lopes, Ian Machado Garry x Michael Page e muito mais. A turma analisa a longa e tortuosa saga até a escalação final do UFC 303, o que está em jogo para Pereira e Prochazka, se a natureza de curto prazo da revanche ajuda qualquer um dos dois, o grande debate entre magia negra e espírito samurai e muito mais. Também abordamos o confronto leve de Ortega contra Lopes, o potencial cintilante de Garry x Page, o que mais vale a pena assistir no card, responder perguntas dos fãs e muito mais.

Assista ao show de pré-estreia do UFC 303 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.