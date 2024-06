Prévia do UFC Arábia Saudita e Bellator Dublin: Aliskerov conseguirá abalar a divisão com vitória sobre Whittaker?

O UFC e o Bellator se enfrentam no sábado com o UFC Arábia Saudita e o Bellator Dublin, e embora o UFC claramente tenha uma escalação mais profunda, o Bellator tem uma lista interessante para os fãs irlandeses. Os holofotes do fim de semana parecem estar voltados para a atração principal do UFC na Arábia Saudita entre o ex-campeão dos médios Robert Whittaker e Ikram Aliskerov. Será que Whittaker conseguirá voltar à disputa pelo título ou Aliskerov irá abalar a divisão?

Antes do doubleheader de sábado, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, antecipam os eventos, a atração principal do UFC entre Whittaker e Aliskerov, se o confronto é mais difícil para Whittaker do que para Khamzat Chimaev, e o que está em jogo para os dois homens. Além disso, eles discutirão o co-evento principal dos pesos pesados ​​entre Sergei Pavlovich e Alexander Volkov, os contínuos problemas de peso de Kelvin Gastelum antes de seu confronto com Daniel Rodriguez, Jason Jackson defendendo seu título dos meio-médios no evento principal do Bellator, Paul Hughes fazendo sua estreia promocional. , e mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Arábia Saudita e Bellator Dublin acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.