Previsão da partida – Estados Unidos da América x Índia, ICC Men’s T20 World Cup 2024 2024, 25ª partida, Grupo A

Índia x EUA

Nova York, 10h30 local, 20h IST, 14h30 GMT

Panorama geral: Festa nos EUA

O jornal New York Times está escrevendo artigos sobre isso. Drake tem ganhado dinheiro com isso. Os fãs de beisebol foram estimulados por isso. Cuidado, América, nosso lindo jogo está começando a dominar você.

A própria Índia está algures perto da frente desta ofensiva de charme, ansiosa por explorar um mercado que possa aumentar os seus já consideráveis ​​recursos. Suas equipes IPL já têm participação no críquete que acontece nos EUA, considerando que possuem três das seis franquias da principal competição T20 do país.

O comitê organizador das Olimpíadas de Los Angeles, ao anunciar que permitiria a participação do críquete nos Jogos de 2028, citou Virat Kohli e seus seguidores nas redes sociais como parte do motivo de sua decisão. E, mais recentemente, o secretário do BCCI deu um lindo passeio pelos escritórios da NFL.

Neste ponto, parece que a picada do inseto parece mais um bônus do que uma necessidade. Os EUA são um posto avançado suficientemente fértil graças à sua diáspora rica e variada, muitos dos quais têm afluído ao estádio pop-up em Long Island, e criado o tipo de atmosfera que poderia rivalizar até mesmo com os centros mais bem estabelecidos.

Em Dallas, a equipe do Nepal até se sentiu compelida a dar uma volta de honra no campo, depois de ter sido esmagada pelo apoio. A Índia e o Paquistão estavam lotados – em dois lugares – com o Citi Field, casa do New York Mets, organizando uma festa de observação. Na manhã de segunda-feira, havia quase 23 mil pessoas no local para assistir ao jogo Bangladesh x África do Sul.

Finalizações apertadas e surpresas arrebatadoras deixaram o público com um sentimento geral de querer mais, e a própria seleção dos EUA desempenhou um papel nisso, dando início ao torneio em grande estilo quando Aaron Jones resumiu duas coisas que fazem qualquer coisa valer a pena assistir – habilidade e talento – enquanto ele acertava seis à vontade e celebrava cada um deles. Depois estes novatos foram e derrubaram o Paquistão, e agora aqui estão os EUA, de olho na Índia.

É improvável que este jogo tenha esse tipo de final de conto de fadas, mas o simples fato de os EUA entrarem nele invictos – com duas vitórias em duas – e com todas as chances de progredir para os Super Eights é a coisa dos sonhos. E como o perfil do Slack de Saurabh Netravalkar diz muito claramente, isso não vai acabar tão cedo.

jogar 2:45 ‘Rohit é da minha escola’ – equipe dos EUA sobre suas conexões com jogadores indianos Netravalkar, Monank, Harmeet e Anderson trazem algumas histórias legais do passado

Guia de formulário

Índia: WWWWW (últimas cinco partidas concluídas, as mais recentes primeiro)

EUA: WWLWW

Em destaque: Shivam Dube e Corey Anderson

A Índia tende a não se preocupar com seus planos, a menos que seja absolutamente necessário. Então, dentro desse camarim, haverá muito apoio oferecido para Shivam Dube, embora ele não tenha feito mais do que 21 em suas últimas sete entradas descartadas, o que inclui quatro pontuações de um dígito – incluindo patos consecutivos. Nova York dificilmente é o lugar certo para suas habilidades como rebatedor de spin, mesmo que apenas pelo fato de que os times não jogam muito spin lá. Mas quando a Índia mudar de base para as Índias Ocidentais, eles precisarão de seus serviços e gostariam que ele estivesse em boa forma ou, pelo menos, com uma mentalidade feliz.

Houve um tempo em que parecia Corey Anderson foi a próxima grande novidade em todo o críquete. Mesmo quando algumas partes do mundo inauguravam o Ano Novo em 2014, ele iria trabalhar para a Nova Zelândia e atingiria um século de 36 bolas. Ele ainda é a mesma força destrutiva? Ele não era visto no cenário internacional há cinco anos, desde novembro de 2018, mas ainda era cortejado pelas franquias CPL, BBL, PSL e ILT20. Isso é uma prova do talento que ele possui e que ainda pode revelar nesta Copa do Mundo.

Notícias da equipe: Super Eights na mente

A Índia está bem posicionada para chegar aos Super Eights. Os EUA têm algum trabalho a fazer, mas não se importarão com isso. Salvo qualquer preocupação com lesões, ambas as equipes provavelmente colocarão XIs inalterados.

Índia (provável): 1 Rohit Sharma (capitão), 2 Virat Kohli, 3 Rishabh Pant (sem), 4 Suryakumar Yadav, 5 Shivam Dube, 6 Hardik Pandya, 7 Ravindra Jadeja, 8 Axar Patel, 9 Jasprit Bumrah, 10 Mohammed Siraj, 11Arshdeep Singh

EUA (provável): 1 Steven Taylor, 2 Monank Patel (capitão e semana), 3 Andries Gous, 4 Aaron Jones, 5 Nitish Kumar, 6 Corey Anderson, 7 Harmeet Singh, 8 Jasdeep Singh, 9 Nosthush Kenjige, 10 Saurabh Netravalkar, 11 Ali Khan

Brilhante e ensolarado no Nassau County International Cricket Stadium, em Nova York ICC via Getty Images

Campo e condições

A superfície de Nova York se acalmou o suficiente para que o assustador salto para cima e para baixo visto no início da competição pareça ser coisa do passado. É improvável que o jogo seja perturbado pelo clima, mas pode mais uma vez ter pontuação baixa.

