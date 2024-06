Previsões do UFC 302 – Luta de MMA

Os legados de Islam Makhachev e Dustin Poirier estão prestes a colidir.

Inquestionavelmente dois dos melhores pesos leves de sua geração, Makhachev e Poirier se enfrentam na luta principal do UFC 302, no sábado, por um título indiscutível. Isso não é tudo que está em jogo, já que Makhachev pode se juntar a nomes como o lendário BJ Penn e amigo próximo Khabib Nurmagomedov na lista dos campeões dos leves para defender o título três vezes.

Para Poirier, ele pode virar de cabeça para baixo todas as narrativas que nunca existiram com um bom soco. Um nocaute. Um (gole) guilhotina na hora certa. Indiscutível. Pago integralmente. Tudo o que ele precisa fazer é vencer o lutador Pound-for-Pound nº 1 do mundo.

Na co-luta principal, o ex-campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, enfrenta o desafiante Paulo Costa. A subida de volta à disputa pelo título parece difícil para ambos os homens, com Robert Whittaker e Khamzat Chimaev programados para se enfrentarem em breve, e a primeira defesa de Dricus Du Plessis deverá ser contra Israel Adesanya. Poderia uma vitória definitiva de Strickland ou Costa empurrá-los para a frente da fila?

Também no card principal, Kevin Holland retorna ao peso médio para enfrentar Michal Oleksiejczuk, e os veteranos peso meio-médio Niko Price, Alex Morono, Randy Brown e Elizeu Zaleski estão em ação.

O que: UFC 302

Onde: Prudential Center em Newark, NJ

Quando: Sábado, 1º de junho. O card começa com uma parte preliminar de três lutas na ESPN + às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas também na ESPN2 e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificação libra por libraeungs)

Islam Makhachev (1, P4P-1) vs. Dustin Poirier (6)

As vibrações estão imaculadas para aquela que provavelmente será a última corrida de Dustin Poirier pelo título dos leves.

Se ao menos as vibrações fossem suficientes para vencer as lutas.

Olha, eu entendo que há muitas pessoas por aí que se convenceram de uma vitória de Poirier. Eu certamente fiz isso, é divertido. Na verdade, não acredito nisso e é aí que reside o problema.

Poirier é um grande jogador de todos os tempos, mas seu teto atual é claro. Suas últimas três derrotas foram para Justin Gaethje, Charles Oliveira e Khabib Nurmagomedov, uma fileira de assassinos de pesos leves de elite com quem Islam Makhachev luta. Podemos reverenciar Poirier sem colocar nele expectativas irrealistas, sendo essas expectativas a de que ele é de alguma forma mais qualificado do que Makhachev.

A verdade é que Makhachev sempre tem sua luta livre para se apoiar, e isso presumindo que ele não apenas derrote Poirier. “O Diamante” seria o favorito em uma luta pura de boxe, mas Makhachev é um excelente atacante de MMA e isso é tudo que importa quando você está dentro do octógono. Ele é o melhor lutador versátil do mundo e vai reforçar essa ideia no sábado.

Todas as coisas boas devem chegar ao fim. Não sei se Poirier se aposenta caso perca para Makhachev, mas sei que esta é sua última oportunidade de se tornar o verdadeiro rei do peso leve.

Makhachev por finalização no terceiro round.

Escolha: Makhachev

Sean Strickland (2, P4P-T17) x Paulo Costa (8)

Por mais imprevisível que Paulo Costa seja, como exatamente ele vai descobrir Sean Strickland? Simplificando, este é um confronto de pesadelo para Costa.

É de conhecimento comum neste momento que qualquer pessoa que lute ou sparring com Strickland pela primeira vez o achará extraordinariamente difícil de lidar. Como se trata de cinco rounds, isso pode realmente beneficiar Costa, pois lhe dará mais tempo para se acostumar com o volume pouco ortodoxo de trocação de Strickland. Dricus Du Plessis precisou de cerca de 10 minutos para enfrentar Strickland e há um plano a ser seguido por Costa. No entanto, é mais fácil falar do que fazer.

Além das comparações óbvias e corpulentas (respeitosamente), não tenho certeza se Costa pode igualar a implacabilidade de Du Plessis. Na verdade, o estilo de Strickland pode incomodá-lo e fazê-lo cometer erros caros repetidamente. A boa notícia para Costa é que ele tem a explosividade para roubar tiros com algumas rajadas na hora certa, mas será que conseguirá fazer isso o suficiente para acertar três em cinco? Não estou convencido.

Costa por nocaute parece uma escolha lógica, mas lembre-se, Costa não finaliza ninguém com golpes desde 2016. Oito anos! Sim, isso se deve mais à inatividade e à qualidade de seus oponentes do que a quaisquer deficiências de sua parte, mas a questão é que ele não consegue dar o golpe de misericórdia há algum tempo. Se você não consegue se livrar da imagem de Strickland sendo atacado por Alex Pereira, lembre-se de que essa foi sua única derrota por nocaute nas últimas 12 lutas.

Então vamos com a decisão óbvia aqui: Strickland por decisão.

Escolha: Strickland

Kevin Holanda vs. Michal Oleksiejczuk

A recente luta de Michael Oleksiejczuk contra um peso meio-médio que virou peso médio foi ruim e não vai melhorar muito contra Kevin Holland.

Uma grande preocupação para a Holanda aqui é se Oleksiejczuk se mistura com alguma luta livre. Com 185 libras, Holland lutou para se manter em pé e Oleksiejczuk pode causar danos na primeira posição se conseguir uma queda. Tenha em mente que Oleksiejczuk também é um ex-meio-pesado, então, embora ele possa não ter uma constituição que salte da página, há alguma densidade ali.

Mas se isso continuar em pé como espero, a velocidade e o alcance da Holanda devem lhe dar uma vantagem. Por mais que Holland tenha lutado contra a competição dos médios, ele também marcou muitos nocautes nos destaques, e espero que ele esteja no seu melhor aqui, com as costas contra a parede. Ele machuca Oleksiejczuk cedo e finaliza antes do final do primeiro round.

Escolha: Holanda

Niko Price x Alex Morono

Levante a mão se você não lembrou que essa luta é uma revanche. É isso mesmo, Niko Price e Morono se cruzaram pela primeira vez em um evento do UFC Houston em fevereiro de 2017. Price estava fazendo sua segunda aparição no UFC, Morono a terceira. Foi Price quem derrotou Morono com uma sequência de nocautes nos segundos finais do segundo round, apenas para mais tarde ver sua vitória ser anulada quando ele testou positivo para maconha.

Dado que o primeiro encontro foi há mais de sete anos e inúmeras lutas, não há muito que possamos tirar desse resultado, embora não seja como se Price e Morono tivessem reformulado completamente seus estilos. Price continua sendo o homem selvagem consumado, ocasionalmente superado, mas sempre uma ameaça de derrubar o martelo. Em contraste, Morono é um metrônomo, trabalhando continuamente por 15 minutos com os scorecards indo em sua direção na maioria das vezes.

Com relação a Price, o jogo de Morono envelheceu com mais elegância desde aquela noite fatídica no Texas e espero que ele controle a distância e evite os golpes poderosos de Price por três rounds. Morono tem um queixo robusto e embora os punhos de Price já o tenham encontrado antes, a história não se repetirá.

Escolha: Moronó

Randy Brown vs. Elise Zaleski

Não é descabido sugerir que, aos 37 anos, Elizeu Zaleski perdeu um passo. O veterano brasileiro continua sendo um atacante empolgante, mas está se tornando cada vez mais acessível, e isso não é bom quando você enfrenta Randy Brown.

Como costuma acontecer, parece que Brown está à beira de um avanço. Ele vem de duas boas atuações e venceu seis das últimas sete lutas. Mesmo que uma vitória sobre Zaleski não coloque um número ao lado de seu nome, isso deve lhe render um confronto com alguém que tenha um.

O tamanho e a força de Brown serão demais para Zaleski neste, embora Zaleski faça Brown pagar cada vez que se apresentar, se não tomar cuidado. Brown precisa pressionar Zaleski desde o início e não deixá-lo entrar em nenhum tipo de ritmo. Não será nada fácil, mas Brown sobrevive a Zaleski para tomar uma decisão.

Escolha: Marrom

Preliminares

Cesar Almeida def. Roman Kopylov

Jailton Almeida def. Alexandr Romanov

Grant Dawson derrotou. Joe Solecki

Jake Matthews derrotou. Phil Rowe

Bassil Hafez derrotou. Mickey Gall

Ailin Perez derrotou. Joseline Edwards

Mitch Raposo derrotou. André Lima