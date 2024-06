Previsões do UFC 303 – Luta de MMA

Alex Pereira e Jiri Prochazka estão recuperando mais cedo do que o esperado.

Não, Conor McGregor não retornará no sábado, mas os fãs tiveram bastante tempo para entender isso, e graças à magia de matchmaking de Dana White e companhia, o UFC 303 terminou com um evento principal com apostas muito maiores, com Pereira defendendo seu título dos meio-pesados ​​em uma revanche contra Prochazka. A primeira luta deles emocionou enquanto durou, embora uma interrupção um pouco precoce tenha nos deixado querendo mais. Agora, temos a reprise apenas sete meses depois.

Além disso, também fomos servidos com um co-principal inesperadamente delicioso, com Brian Ortega e Diego Lopes substituindo Colina Jamahal contra Khalil Rountree Colina Jamahal vs. Carlos Ulberg Antonio Smith x Carlos Ulberg … uh, para substituir um co-evento principal dos meio-pesados. Houve algumas travessuras lamentáveis ​​antes da luta, já que Ortega supostamente lutou para chegar aos 145, precipitando uma subida para o peso leve para ambos os homens, mas no papel esse confronto ainda é um estouro.

Em outra ação do card principal, Anthony Smith luta contra Roman Dolidze em uma luta de meio-pesado que surgiu do nada, a recente desafiante ao título dos galos Mayra Bueno Silva tenta se defender de Macy Chiasson, e Ian Machado Garry enfrenta o candidato de longa data dos meio-médios do Bellator, Michael “Venom”. Página.

O que: UFC 303

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 29 de junho. O card preliminar de quatro lutas começa às 18h ET, seguido por um card preliminar de quatro lutas às 20h ET, todos na ESPN e ESPN +. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA e Classificação libra por libraeuNgs)

Alex Pereira (1, P4P-2) vs. Jiri Prochazka (2)

Quando esses dois lutaram pela primeira vez, escolhi Alex Pereira com confiança por causa do potencial de nocaute com um toque e, maravilha das maravilhas, eu estava certo, mesmo que ele não tenha exatamente esmagado Jiri Prochazka. Essa foi uma escolha muito “vibratória”, como diria Jed Meshew, e é assim: Prochazka iguala o placar.

Os estilos de Pereira e Prochazka não são nem remotamente parecidos, mas de alguma forma eles combinam de maneira tão uniforme. Eu realmente acredito que se esses dois repetissem 100 vezes, nenhum dos dois venceria a maioria significativa das disputas. Tal é o seu nível de trocação e o seu potencial para encerrar qualquer luta num piscar de olhos.

Há vantagens claras que Pereira tem, que vimos acontecer na primeira luta. Pereira aproveitou a defesa ruim de Prochazka contra chutes nas pernas e, quando encontrou uma abertura, ele desferiu um daqueles socos de nocaute pelos quais ele é famoso. Mas não vamos esquecer que Prochazka também teve seus momentos. Ele é um striker talentoso, capaz de gerar potência de ângulos não convencionais, então ninguém ficaria surpreso se a sequência de finalização fosse invertida. Eles também não deveriam ficar surpresos se isso acontecesse no sábado.

Você tem que ser um tipo especial de psicopata para se voluntariar para entrar na jaula com Pereira mais de uma vez, mas é exatamente isso que Prochazka é e ele se beneficiará por já ter enfrentado “Poatan” uma vez. Por mais redutor que pareça, Prochazka agora tem uma noção mais forte da velocidade e força de Pereira, e essa familiaridade pode ser o que o redime na revanche.

Em jogo de polegadas, Prochazka faz 1 a 1 com nocaute próprio.

Escolha: Prochazka

Brian Ortega (5) x Diego Lopes (14)

Há alguns tons feios do desastre de Kelvin Gastelum da semana passada na troca de classe de peso Brian Ortega-Diego Lopes, então posso entender por que os fãs não estão muito satisfeitos com o Sr. Ortega agora. Esta situação parece menos sinistra porque parece que Ortega pode ter tentado bater o peso esta semana (ênfase em “pode ​​ter”), mas quando sua equipe percebeu que ele não conseguiria, eles entraram em contato com a equipe de Lopes na noite de quinta-feira para solicitar uma luta leve.

Por outro lado, Ortega devia saber que seria difícil atingir 145 em cima da hora, especialmente porque ele estava se preparando para uma potencial mudança para o peso leve antes de receber a ligação para enfrentar Lopes. Então eles deveriam ter negociado uma carga diferente, não menos que 48 horas antes da noite da luta. Má aparência.

Como isso afeta os lutadores hoje à noite é uma incógnita, embora certamente não possa prejudicar Ortega e não consigo imaginar que seja bom para Lopes. Aparentemente, Lopes estava programado para fazer 145 antes de ser informado por volta das 3h30 da manhã que ele estaria competindo no peso leve. Então ele pode estar um pouco esgotado, o que é um problema quando você está enfrentando um oponente que é conhecido por ser extremamente perigoso no terceiro round.

Em termos de grappling, Lopes é páreo para Ortega no chão, então muito dessa batalha deve se resumir a vencer scrambles e manter posições. Eu gosto mais de Lopes em pé do ponto de vista técnico, embora Ortega tenha poder de finalização em seus golpes.

Na semana passada, optei por Gastelum, mas só porque essa teria sido minha escolha com ou sem a confusão de peso. Vou manter essa lógica aqui, pois estava apoiando Lopes para o cartão amarelo original do peso pena e não acho que a mudança tardia estrague tanto suas chances.

Escolha: Lopes

Anthony Smith (13) x Roman Dolidze

Hora do confronto mutante!

Isso mesmo, Jamahal Hill e Khalil Rountree foram originalmente definidos para o co-evento principal do UFC 303 até que Rountree recebeu uma suspensão por um teste de drogas positivo, então Carlos Ulberg foi chamado para lutar contra Hill, mas Hill desistiu devido a uma lesão no joelho, então Anthony Smith entrou para lutar contra Ulberg, e então Ulberg desistiu com uma lesão. Todos esses confrontos tiveram implicações de candidato ao título na fina divisão dos meio-pesados.

O mesmo não pode ser dito da luta que terminamos, Smith x Roman Dolidze, mas dou crédito a Dolidze por ter chegado aqui e feito isso depois de competir na categoria até 185 libras em suas duas últimas lutas.

Estou fascinado pelo desempenho de Dolidze aos 205 anos, porque ele estava invicto naquela categoria de peso antes de cair, o que provavelmente foi uma jogada inteligente para evitar futuros confrontos com adversários muito maiores. Infelizmente para o georgiano, vimos seu teto em 185, já que ele perdeu para alguns lutadores ranqueados e agora acaba voltando ao meio-pesado de qualquer maneira.

Smith não é particularmente grande para a divisão, embora ele deva ter a vantagem de força aqui, tendo feito da categoria de peso sua casa. Ele tentará lutar com Dolidze e desgastá-lo no início, enquanto procura por aberturas para acertar seus próprios golpes mais tarde. Estilisticamente, essa luta é feita para um final, e eu prefiro o Smith mais testado em batalha para vencer Dolidze no soco e se tornar o primeiro lutador a colocá-lo para longe dentro da distância.

Escolha: Ferreiro

Mayra Bueno Silva (3, P4P-16) vs. Macy Chiasson (8)

Macy Chiasson está sempre perto de um avanço e tem mais uma oportunidade de se afirmar como uma das principais candidatas ao lutar contra Mayra Bueno Silva.

Pronto para mais histórias? As ações de Silva flutuaram muito no ano passado, pois ela conquistou nossos corações ao acabar com o reinado de terror de Holly Holm, depois teve esse resultado apagado quando ela tomou remédio para TDAH, depois acabou tendo uma chance pelo título vago dos pesos-galos de qualquer maneira, e então fez uma performance totalmente esquecível em uma derrota para Raquel Pennington. Basta dizer que ela não é exatamente uma favorita esmagadora aqui, apesar do número ao lado de seu nome.

Chiasson é tão impressionante no seu melhor e o 135 feminino precisa tanto de sangue fresco que é fácil torcer por ela. Porém, tem sido desanimador vê-la lutando com a escala e perdendo lutas para o escalão superior da categoria, onde Silva reside atualmente. Ela tem as ferramentas físicas e a experiência agora para superar o obstáculo. Ela só precisa provar isso.

Já fui enganado por Chiasson antes, mas estou me arriscando aqui e prevendo que o UFC 303 é o começo de algo grande para ela. Chiasson por decisão.

Escolha: Chiasson

Ian Machado Garry (8) vs. Michael Page (T13)

Preparem-se. Essa luta pode ser uma merda.

Eu percebo que isso é cruel, mas essa combinação de estilos não me parece nada desagradável. Ian Machado Garry e Michael Page são altamente qualificados e não são estranhos aos nocautes, mas também são inteligentes e dificilmente forçarão a ação se houver a menor chance de isso dar vantagem ao oponente. Goste ou não, esta será uma partida de xadrez.

Quem pisca primeiro? Meu palpite é Page. O Garry mais jovem projeta ter mais vitalidade e se isso for para os juízes, ele receberá crédito pelos raros casos em que avança e solta as mãos. Page esteve envolvido em algumas decisões divididas em sua época, então esperemos que não chegue a esse ponto.

Nada seria mais engraçado do que Page lançar uma de suas técnicas de destaque e tornar Garry viral, mas é pedir muito. Então, tenho Garry vencendo uma morna partida de três rounds no placar.

Escolha: Gary

Preliminares

Joe Pyfer derrotou. Marc-André Barriault

Cub Swanson derrotou André Fili

Charles Jourdain derrotou. João Silva

Payton Talbott derrotou. Yanis Ghemmouri

Gillian Robertson (13) derrotou. Michelle Waterson-Gomez

Martin Buday derrotou. Andrei Arlovski

Carlos Hernández derrotou. Rei Tsuruya

Ricky Simon def. Vinicius Oliveira