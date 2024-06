Previsões do UFC Arábia Saudita – MMA Fighting

Robert Whittaker passou de um peso médio ameaçador em busca de seu lugar para outro.

Nada é fácil para “The Reaper”, que enfrenta Ikram Aliskerov na luta principal do UFC Arábia Saudita, no sábado. Whittaker foi originalmente escalado para lutar contra Khamzat Chimaev em uma luta com implicações claras para o título, mas com Chimaev forçado a se retirar devido a uma doença, Whittaker agora enfrenta um oponente menos conhecido com poucas garantias de que uma vitória o impulsione ao topo da escada de contendores.

Para tornar a situação ainda mais complicada para Whittaker, Aliskerov pode ser tão perigoso quanto o invicto Chimaev. O russo ostenta um recorde de 15-1, incluindo finalizações no primeiro round em suas duas primeiras lutas no UFC e sua única derrota foi para Chimaev em 2019. Se Aliskerov der um jeito rápido em Whittaker, não se surpreenda se ele ganhar uma oportunidade de campeonato em breve .

Em outra ação do card principal, os contendores dos pesos pesados ​​Sergei Pavlovich e Alexander Volkov se enfrentam no co-evento principal, Kelvin Gastelum e Daniel Rodriguez se enfrentam em uma luta complicada de pesos médios, o popular peso médio Shara Magomedov luta contra o estreante Antonio Trocoli, e Johnny Walker e Volkan Oezdemir colidem em uma batalha de veteranos meio-pesados.

O que: UFC Arábia Saudita

Onde: Arena do Reino em Riade, Arábia Saudita

Quando: Sábado, 22 de junho. O card preliminar de seis lutas começa às 12h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 15h ET também na ABC e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Robert Whittaker (4) x Ikram Aliskerov

Como estamos todos nos sentindo em relação a Robert Whittaker atualmente?

Acho que Whittaker fez uma forte declaração de que ele é muito habilidoso e duro demais para 90 por cento da divisão dos médios aguentar, como evidenciado pela forma como ele superou nomes como Paulo Costa, Marvin Vettori e Jared Cannonier, apesar de sua quilometragem na jaula. somando. A derrota de Dricus du Plessis foi reveladora, mas foi realmente um indicativo das limitações de Whittaker ou foi apenas uma luta de estilo ruim para ele?

Ikram Aliskerov é apenas um pequeno azarão de acordo com o DraftKings Sportsbook, que mostra o quão bem os criadores de probabilidades pensam de Aliskerov, apesar de ele ter um décimo da experiência de Whittaker no UFC e do fato de que ele está aceitando essa luta em pouco tempo. Indo para a maior luta de sua carreira, acho que Aliskerov gostaria de ter mais tempo para se preparar especificamente para Whittaker.

Ainda assim, não posso deixar de sentir que o destino está trabalhando contra Whittaker aqui. Primeiro, perder a chance de vencer o invicto Chimaev – um feito que praticamente lhe garantiria uma chance de recuperar o cinturão dos médios – e depois ser forçado a enfrentar um adversário que tem muito mais a ganhar com o confronto do que ele. faz. Aliskerov também não é tão unidimensional quanto Costa ou Vettori. Ele não é apenas um grande lutador, como seria de esperar de sua origem no Daguestão, mas também tem uma mistura potente de paciência e força nos pés.

Aliskerov só precisa de uma pequena abertura para acertar um chute forte e até mesmo o robusto Whittaker só consegue acertar alguns deles. Vejo Aliskerov se recuperando de um começo lento antes de aumentar a pressão e encontrar uma finalização no segundo ou terceiro round.

Escolha: Aliskerov

Sergei Pavlovich (3) x Alexander Volkov (7)

Espero que Sergei Pavlovich e Alexander Volkov sigam um ritmo semelhante à minha previsão de Whittaker-Aliskerov, mas com o final chegando muito mais rápido.

Você sabe o que Pavlovich está aqui para fazer. Ele vai avançar com as mãos preparadas, levá-lo para baixo e, quando estiver dentro do alcance, ele estará balançando em direção às cercas. Na maioria das vezes ele é o martelo, não o prego, e antes da derrota para Tom Aspinall ele acumulou seis finalizações consecutivas no primeiro round. Na verdade, Pavlovich não vê um segundo turno há sete anos.

Volkov conhece bem a neutralização de pesos pesados, desde Tai Tuivasa a Jairzinho Rozenstruik e Alistair Overeem. Ele usa seu alcance tão bem que, embora esteja cedendo alguns centímetros para Pavlovich, ele ainda deve ter vantagem quando eles estão trabalhando na faixa intermediária. Só que ele provavelmente não conseguirá manter Pavlovich nessa distância por muito tempo.

É a rapidez subestimada de Pavlovich que realmente vai causar problemas a Volkov. Depois de acertar alguns bons chutes de longa distância no início, ele se verá de costas para a cerca e Pavlovich o atacando. Então é bam, bam, e você sabe o resto.

Pavlovich por nocaute no primeiro round.

Escolha: Pavlovich

Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez

Controle-se, Kelvin Gastelum.

Hoje em dia, qualquer análise de uma luta de Gastelum exige uma menção à sua luta para reduzir o peso. Até mesmo os torcedores do veterano devem estar frustrados com sua incapacidade de administrar a balança neste momento e se perguntando como esses problemas o afetam na noite da luta. Respeitosamente, pode haver uma série de fatores que interferiram na preparação de Gastelum e certamente desejamos a ele o melhor, mas se você precisar de circunstâncias ideais para reduzir o peso exigido, essa categoria de peso provavelmente não é para você.

Com essa reclamação fora do caminho, vou contra meu melhor julgamento aqui e escolho Gastelum para obter uma vitória por decisão apertada sobre Daniel Rodriguez. Em termos de estilo, eles combinam bem, mas a capacidade de Gastelum de aumentar o ritmo por 15 minutos é seu melhor trunfo. É perfeitamente possível que Rodriguez dê um soco e contra-ataque Gastelum até o esquecimento também, não há muita coisa separando os lutadores aqui.

A atividade de Gastelum lhe rendeu um aceno enquanto viajamos para a cidade dividida.

Escolha: Gastélo

Shara Magomedov vs. Antonio Trocoli

Primeiramente, vamos compartilhar o alívio que Antonio Trocoli deve estar sentindo agora que está tão perto de realizar seu sonho no UFC. Trocoli sofreu inúmeras largadas e paradas em sua jornada desde que a vitória da Contender Series foi anulada devido a um teste positivo para a substância proibida nandrolona. Esta é a terceira ou quarta vez que ele recebe um cartão amarelo para fazer sua estreia, na verdade já perdi a conta. Ele até perdeu a chance de ser derrotado por Aliskerov no último sábado!

Mas ele está aqui agora e mais uma vez se encontra em um confronto em que é um grande azarão, desta vez contra o aclamado atacante Shara Magomedov. O hype em torno de “Shara Bullet” é substancial, decorrente de seu estilo de golpe dinâmico, personalidade peculiar e aquele olho direito característico (resultado de uma lesão de anos). Magomedov enfrentou um duro teste em sua estreia no UFC, vencendo na decisão o incômodo Bruno Silva, então veremos se o Trocoli se mostra um estilo de luta mais divertido.

Trocoli tem um pouco de luta agarrada, mas com enormes 1,80 metro, sua principal estratégia é usar seu alcance de 82 polegadas para confundir seus oponentes em pé. Como seria de esperar, esse tamanho apresenta algumas desvantagens, principalmente no departamento de velocidade. O ágil Magomedov não demorará muito para descobrir a cadência de tiro de Trocoli e quando perceber que Trocoli não pode igualá-lo golpe por golpe, ele buscará a finalização.

Esta grande árvore está prestes a cair.

Escolha: Magomedov

Johnny Walker (8) vs. Volkan Oezdemir (15)

A abertura do card principal coloca dois dos lutadores mais imprevisíveis da divisão dos meio-pesados ​​um contra o outro. Johnny Walker parecia estar virando uma esquina depois de um início difícil em sua passagem pelo SBG Ireland, apenas para cair para o superior Magomed Ankalaev; Volkan Oezdemir continua vencendo apenas o suficiente para impedir que novatos tomem seu lugar, mas por outro lado ele perdeu um passo ao se aproximar de 30 lutas profissionais.

A boa notícia é que nada disso importa, já que se espera que esses dois se batam com muita força, possivelmente com tanta força que um deles não se levanta. Walker conhece nocautes emocionantes e Oezdemir deu sinais de ser um finalizador extremamente rápido quando começou no UFC.

Oezdemir deveria lutar para atingir uma das supostas fraquezas de Walker? Poderia funcionar, mas ao mesmo tempo Oezdemir pode querer confiar em si mesmo para encontrar o queixo de Walker, como muitos outros fizeram no passado. Se o idiota Walker aparecer, alguns chutes fortes de Oezdemir podem endireitá-lo rapidamente.

Por outro lado, a abordagem por vezes pouco ortodoxa de Walker ao ataque pode fazer com que a equipa de Oezdemir procure soluções. Sim, Walker se tornou um lutador mais convencional, mas ainda mostra lampejos do homem selvagem que o tornou querido pelos fãs em primeiro lugar.

Dê-me Oezdemir por decisão.

Escolha: Oezdemir

Preliminares

Nasrat Haqparast derrotou. Jared Gordon

Muhammad Naimov derrotou. Filipe Lima

Rinat Fakhretdinov derrotou. Nicholas Dalby

Muin Gafurov derrotou. Kyung Ho Kang

Magomed Gadzhiyasulov derrotou. Brendson Ribeiro

Chang Ho Lee derrotou. Xiaolong