Previsões do UFC Vegas 93 – Luta de MMA

Pesos-mosca em desfile!

OK, esse pode não ser o slogan oficial do UFC Vegas 93, mas pode muito bem ser dada a abundância de 125ers competindo no sábado. Do lado masculino, você tem os headliners Alex Perez e Tatsuro Taira – No. 12º e 13º, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – além de Asu Almabayev x Jose Johnson (que de alguma forma ganhou peso apesar de ter 1,80m de altura) e Jimmy Flick x Nate Maness, enquanto os pesos-mosca femininos Carli Judice e Gabriella Fernandes também estão em ação.

(Se você está se perguntando o que aconteceu com o segundo confronto mais intrigante do card, Tagir Ulanbekov x Joshua Van, esse foi eliminado depois que Ulanbekov perdeu peso em mais de um quilo.)

Como vimos recentemente com Steve Erceg, bastam algumas vitórias sólidas para ganhar a chance pelo título dos pesos mosca, para que um candidato possa ver seu estoque disparar com um desempenho impressionante neste fim de semana. Talvez seja Perez quem deve ressurgir após um grande nocaute sobre Matheus Nicolau, ou pode ser Taira, de 24 anos, que continua sua marcha imaculada rumo ao ouro no UFC.

Como sempre, ao ficar de olho na divisão de 125 libras, é melhor não piscar.

O que: UFC Vegas 93

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 15 de junho. O card preliminar de seis lutas começa às 19h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET também na ESPN2 e ESPN+.

Alex Perez x Tatsuro Taira

De longe, este é o teste mais difícil da carreira de Tatsuro Taira. É fácil imaginar que o conhecimento veterano de Alex Perez seja demais para o prodígio japonês, e se você acha que Taira é um futuro desafiante ao título, então esta é uma escolha fácil. No UFC, Perez perdeu apenas para campeões (Alexandre Pantoja e Deiveson Figueiredo), um prospecto de primeira linha (Muhammad Mokaev) e um grande candidato de todos os tempos (Joseph Benavidez). Poderíamos encarar o evento principal de sábado como o momento em que Taira reivindicou o seu lugar entre aqueles luminares.

Sem pensar muito, Taira é a escolha aqui. Perez é definitivamente mais testado em batalha, tendo se envolvido com os melhores 125ers de sua geração, mas ele também sempre teve uma falha evidente: lutar contra a defesa. Qualquer um que tenha assistido Taira por dois minutos pode dizer que o grappling é a especialidade dele, o que é uma má notícia para Perez.

Mesmo quando é Perez quem inicia o grappling, ele não consegue evitar consistentemente as tentativas de finalização, e Taira fará com que ele tenha muito o que pensar. Também deve ser notado que Taira é assustadoramente forte, então mesmo que a técnica de Perez esteja correta, Taira pode simplesmente atravessá-lo e intimidá-lo.

Perez vence uma batalha em pé, mas isso não durará tempo suficiente para que isso importe.

Taira por finalização no terceiro round.

Escolha: Tyra

Douglas Silva de Andrade x Miles Johns

Miles Johns é um jogador versátil perfeitamente adequado que leva algum tempo para começar seu ataque. Isso não será suficiente contra Douglas Silva de Andrade.

Ter a habilidade de colocar Silva de Andrade nas costas é sempre uma vantagem, e é possível ver Johns ir para o poço mais cedo, enquanto se concentra em neutralizar a trocação perigosa do brasileiro. Johns sabe lutar com inteligência, então não vai forçar nada nem dar brechas para Silva de Andrade contra-atacar.

Infelizmente para Johns, sua falta de habilidade de finalização de nível superior significa que “D’Silva” será uma ameaça constante para forçá-lo a um slugfest. Silva de Andrade levará dois para conseguir um, uma troca que muitas vezes funciona a seu favor. Johns só consegue brincar de rato por um certo tempo antes que o gato coloque suas garras nele.

Após cinco minutos de apalpação, Silva de Andrade dá a volta por cima no segundo round e elimina Johns.

Escolha: Silva de Andrade

Timmy Cuamba x Lucas Almeida

Lucas Almeida aprendeu a impedir uma queda? Porque se ele não tiver, isso vai ser uma chatice.

Não é nenhum segredo que Almeida quer ficar de pé e bater. Ele e a sua equipa ficarão em êxtase se Timmy Cuamba aparecer querendo dar as mãos, uma estratégia que quase definitivamente sairá pela culatra em “Crepúsculo”. Embora Almeida não tenha conseguido impressionar nas duas últimas partidas, quando está no campo é um atacante dinâmico que pode finalizar com uma variedade de técnicas.

Quando ele está fora do chão, para ser exato, ele é um risco. Desde que Cuamba não seja excessivamente agressivo e se concentre na posição em detrimento da finalização, ele terá um caminho claro para a vitória. Quedas, quedas e mais quedas estão na ordem do dia para Cuamba. De volta ao peso pena, ele não terá problemas para colocar Almeida no tatame, depois enxaguar e repetir essa sequência até que os juízes decidam.

Escolha: Cuamba

Brady Hiestand x Garrett Armfield

Uma coisa pela qual você deve dar crédito a Brady Hiestand é que ele tem muito coração. O que Lutador Final 29 o finalista não tem experiência, ele mais do que compensa com força bruta e determinação. Poucos lutadores irão gostar de entrar em águas profundas com Hiestand no futuro.

Garrett Armfield é um lutador que não se importará com esse cenário. Seu estilo de trocação desequilibrado manterá Hiestand na dúvida, deixando Hiestand sem outra opção a não ser chutar de longa distância. Não se surpreenda se o contra-luta de Armfield fizer com que Hiestand seja quem está lutando pelas suas costas.

A dureza de Hiestand deve salvá-lo de uma finalização, mas a trocação de Armfield o levará à decisão após três rounds.

Escolha: Campo de armas

Asu Almabayev x José Johnson

Sem querer agrupar todos os lutadores do Cazaquistão, mas Asu Almabayev é o último daquele país a exibir uma série de mesquinhez quando a porta da jaula se fecha. Em pé ou no chão, Almabayev procura sempre finalizar. Ele tem um desafio difícil pela frente no transplante de peso galo Jose Johnson.

Ainda não sei como o imponente Johnson venceu a balança na sexta-feira, mas ele superou esse obstáculo significativo e parece ser um dos adversários menos ortodoxos na divisão peso mosca. Com um alcance de 71,5 polegadas, Johnson é capaz de acertar o 125er médio com alguns golpes e socos diretos antes mesmo de eles terem a chance de avaliar a distância. Ele também produziu nocautes incríveis no cenário regional, embora isso ainda não tenha se traduzido dentro do octógono.

Almabayev seria sensato em derrubar Johnson e é isso que ele fará se se sentir remotamente ameaçado. Johnson não é particularmente habilidoso na defesa de quedas e nem de finalizações, então é só uma questão de tempo até que Almabayev imponha sua vontade nessa luta.

Tenho Almabayev finalizando Johnson no final do primeiro.

Escolha: Almabayev

Josh Quinlan x Adam Fugitt

Eles podem não ter valor de nome, mas Josh Quinlan e Adam Fugitt são ótimas escolhas para abrir o card principal. Principalmente porque qualquer um deles oferece um final digno de Performance da Noite, ou eles abrem caminho para um bônus de Luta da Noite.

O estilo de luta de alta pressão de Fugitt e o ataque baseado no wrestling de Quinlan devem criar um choque de estilos convincente. Será que Fugitt dará o tom logo e evitará que Fugitt saia do portão de largada? Ou será que Fugitt rapidamente colocará as mãos em Quinlan e o levará ao esquecimento?

Nessa luta, o tamanho importa, e o corpulento Quinlan encontrará uma maneira de superar os socos de Fugitt para garantir quedas. No tatame, uma dieta constante de ground-and-pound fará com que Fugitt finalize Quinlan no primeiro round.

Escolha: Fugitt

Preliminares

Jimmy Flick derrotou. Nate Maness

Gabriela Fernandes venceu. Carli Judice

Jeka Saragih derrotou. Westin Wilson

Melquizael Costa derrotou. Shayilan Nuerdanbieke

Júlia Polastri derrotou. Josefine Knutsson