Primeira aparição pública de Kate Middleton desde o anúncio do câncer

Kate Middleton acabou de fazer seu tão esperado retorno aos holofotes após o diagnóstico de câncer no início deste ano – e, como esperado, os olhos do mundo estavam observando cada movimento seu.

A Princesa de Gales anunciou na sexta-feira que compareceria à Cerimônia Trooping the Color, no sábado, em Londres – e ela não decepcionou e parecia tão elegante como sempre.

Confira as fotos… Kate foi levada ao evento com o marido, Príncipe Williame seus dois filhos, Príncipe Jorge dar Príncipe Luísjunto com sua filha Princesa Charlotte. Kate estava vestida com um vestido branco elegante e um chapéu de abas largas com algumas joias caras.