Primeiras impressões do novato QB Jayden Daniels do Commanders

ASHBURN, Virgínia, – Um dos piores arremessos de Jayden Daniels nesta primavera ocorreu na frente da maior multidão que ele encontrou desde que se tornou membro do Washington Commanders. E depois, tudo o que ele conseguiu fazer foi sorrir.

Fazendo o primeiro arremesso em um jogo do Washington Nationals no início deste mês, a última grande esperança dos Commanders como quarterback colocou seu remate na área do batedor canhoto.

Não foi horrível. Mas não foi uma greve.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“É bom que ele esteja jogando aqui e não no estádio”, disse o técnico do Commanders, Dan Quinn, sorrindo.

O arremesso errôneo foi uma das poucas vezes em que Daniels deixou os observadores impressionados nesta primavera. Fora isso, a segunda escolha no draft de 2024 deixou uma marca inicial favorável em seus companheiros de equipe e treinadores. Eles sabem que ainda restam mais etapas. Ele ainda não enfrentou um pass rush ao vivo, uma defesa adversária ou qualquer pessoa em defesa. Companheiros de equipe e treinadores apontaram isso; eles também reconhecem que haverá dias bons e ruins pela frente à medida que Daniels se desenvolve. Mas depois de ter um primeiro vislumbre das horas que ele passa nas instalações, sua capacidade de convocar, fazer e dirigir jogadas em campo e sua personalidade envolvente – eles mal podem esperar para ver como ele progride.

“O cara pode atirar, cara”, disse o right tackle Andrew Wylie. “Ele faz com que tudo pareça fácil. Algo em seu jogo é simplesmente especial.”

Antes de Daniels, Washington convocou outros cinco zagueiros na primeira rodada de 1994 a 2019: Heath Shuler, Patrick Ramsey, Jason Campbell, Robert Griffin III e Dwayne Haskins. Eles combinaram 51-86 como titulares do Washington, com uma seleção do Pro Bowl (Griffin). Apenas Campbell serviu como titular principal por quatro anos; ele também é o único que foi titular em 12 ou mais jogos em três temporadas diferentes.

Agora vem Daniels, o vencedor do Troféu Heisman que se tornou a segunda escolha – assim como Griffin em 2012 – e que os Commanders esperam que possa finalmente trazer estabilidade à posição.

“Ele é um novato”, disse um membro da organização sobre Daniels. “Ainda há muito que aprender. Ao mesmo tempo, ele está no caminho certo.”

Um primeiro arremesso cerimonial rebelde foi uma das poucas vezes em que Jayden Daniels não conseguiu impressionar nesta primavera. Foto AP/Alex Brandon

ESTA PRIMAVERA, EQUIPE depois que um companheiro de equipe mencionou quão cedo Daniels chegou às instalações dos Comandantes.

“Ele sempre me vence aqui, então acho isso muito legal”, disse o defensor Jonathan Allen, que chega às 6h45.

“Você começa a duvidar um pouco de si mesmo”, disse o guarda Nick Allegretti, que chega às 6h30. “Você acha que é um dos primeiros e então parece que ele está aqui há um minuto. olhos brilhantes. Estou chegando às 6h30, então vou trabalhar nisso, talvez chegue aqui às seis.”

Daniels chega por volta das 5h45

Foi o que ele fez na LSU também. O recebedor novato Luke McCaffrey se juntou a Daniels em Washington.

Os dois jogadores assistem ao filme e depois vão para o balão de treino para ver as jogadas.

“Ainda estou aprendendo o manual e tentando entender tudo”, disse Daniels. “Então, apenas estar confortável por um dia e estar pronto para ir lá e competir.”

O resultado: um jovem quarterback que, segundo seus companheiros de equipe e treinadores, está adiantado no aprendizado do ataque e principalmente das proteções.

“Seu QI no futebol é muito alto”, disse o coordenador ofensivo Kliff Kingsbury. “[With] proteções, fiquei realmente impressionado com isso. Muitos caras entrando na liga não são uma área em que se especializem na faculdade. Eles não têm muito tempo. Mas ele é bem versado em proteções e trabalha nisso.”

Como resultado, Daniels raramente comete erros ao anunciar jogadas no huddle e raramente precisa que os treinadores repitam uma, de acordo com Quinn, que ouve pelo fone de ouvido.

“Ele está mais adiantado do que você provavelmente deveria estar”, disse Quinn.

“Ele é um estudante de [the game]”, disse o técnico dos quarterbacks Tavita Pritchard, “mas ele simplesmente adora. Ele adora falar sobre isso, adora assistir, adora jogar, adora praticar.”

O quarterback novato Jayden Daniels tem sido tudo o que os Commanders esperavam que ele fosse até agora. Imagens de Scott Taetsch/Getty

DANIELS OBTEVE atenção por seu jogo em campo também.

Em uma jogada, Daniels saiu da caçapa e lançou um passe perfeito para o campo, por cima dos braços de um zagueiro. Por outro lado, lembrou um membro da equipe, quando um recebedor estava prestes a cruzar atrás de um linebacker, Daniels lançou a bola – antecipando que seu alvo se abriria – para finalizar.

“Depois do segundo ou terceiro cruzamento que ele fez, comecei a dizer aos recebedores: ‘Ei, vocês precisam se concentrar'”, disse o recebedor Terry McLaurin. “Muitos quarterbacks podem gostar de ver você cruzar a bola e entrar naquela zona aberta. [coverage] eles gostam de ver você se abrir para ele. Ele pode fazer esses arremessos e dar a você a chance de pegar e correr.”

O melhor da nação NFL • Primeiras impressões de Jayden Daniels

• Lendo a entressafra de 2024 dos Jets

• Latham dos Titãs demonstra ética de trabalho

• Batalha de três vias dos Broncos no QB

• Anderson dos Texans apoiando-se em Hunter no Ano 2

Em outra jogada, a defesa tentou confundi-lo com movimentação pré-snap. Daniels fez uma pausa e sinalizou para os jogadores dos dois lados da formação; usou uma contagem difícil para fazer a defesa revelar suas intenções – um técnico chamou isso de jogada veterana – pegou o snap e acertou o tight end Ben Sinnott em um contratempo rápido contra uma blitz.

“Nossos quarterbacks têm muita liberdade para fazer coisas que são capazes de atacar uma defesa com base no que estão vendo”, disse Pritchard. “Você o vê aplicando as coisas que aprendeu na sala de reuniões.”

Após falhas de ignição, Daniels costuma conversar com um de seus companheiros de equipe. O tight end Zach Ertz geralmente pode ser visto com ele após uma série, gesticulando com as mãos como se estivesse discutindo uma rota. McLaurin e o running back Austin Ekeler disseram que Daniels pediu que eles ficassem depois do treino para que ele pudesse trabalhar no lançamento em uma rota específica.

“Acho que nunca tive um jovem quarterback que realmente apareceu e na primeira semana ele disse: ‘Ei, podemos conseguir essa repetição depois do treino?’”, Disse McLaurin, que jogou com 10 quarterbacks titulares diferentes. desde que ingressou na organização em 2019. “Isso torna a parte do crescimento muito mais rápida.”

Não só o seu jogo, mas a paciência e equilíbrio de Daniels no bolso também se destacaram.

“Muitos caras entram em pânico e tentam forçar o arremesso ou simplesmente correr, mas ele está confortável lá atrás e está tentando fazer uma jogada no campo”, disse Allegretti. “Muitos novatos simplesmente abaixam a cabeça e correm. Essa foi a maior coisa que surgiu.”

DANIELS SORRI TODOS o momento em que ele não está tirando fotos. Mesmo quando envolvido em uma conversa amigável com o colega quarterback novato Sam Hartman durante um exercício pré-treino, o sorriso nunca deixou seu rosto.

“Ele é muito carismático”, disse McLaurin. “Ele é muito pessoal quando entra no prédio, muito acessível.”

Um funcionário disse que vê Daniels tomando café da manhã em uma mesa diferente, com jogadores diferentes, quase todos os dias.

Quando Daniels conheceu Jeremy Reaves, destaque das equipes especiais / segurança reserva, pela primeira vez, o novato se aproximou dele e disse: “Ei, e aí, Reavo?”

“Isso diz muito sobre o cara, que ele está dedicando um tempo para conhecer todo mundo”, disse Reaves.

“Sentamos e conversamos, conversamos sobre bola. No primeiro dia [of practice] Eu tive uma escolha contra ele e disse [him], ‘Ei, se você deixar essa bola mais atrás dele, fica mais difícil para mim sair da trave vir fazer essa jogada.’ Ele está aberto a críticas construtivas e é isso que você deseja. Com caras da franquia assim, o que mais importa é quem eles são fora de campo, como estão no vestiário com os caras.”

Daniels disse que gosta de conversar com o maior número possível de companheiros de equipe, principalmente em campo, para ajudá-lo a aprender.

“Você está tentando absorver o máximo possível e tem caras como Bobby [Wagner] que jogam em alto nível há muito tempo, então, por mais que eu possa estar perto deles e entender seus cérebros, estou disposto a fazer isso”, disse Daniels.

A postura de Jayden Daniels, além de seu jogo, tem se destacado até o momento. Foto AP / Susan Walsh, Arquivo

QUINN TINHA UM planeja dividir os representantes do time principal entre seus zagueiros nesta primavera. Antes do minicamp obrigatório da semana passada, Marcus Mariota tirou a maioria das fotos do time principal. Assim que o minicamp começou, essa parte foi para Daniels, junto com fotos do centro inicial projetado Tyler Biadasz durante os treinos pré-treino.

É por isso que, disse Quinn, nenhuma declaração foi feita sobre se Daniels entrará no campo de treinamento como titular.

“Não há dúvida de que Jayden está fazendo um progresso inacreditável aqui”, disse Quinn. “Ficou muito claro que ele se esforçou.

“Ele tem uma arrogância. Ele realmente tem um controle muito firme sobre as coisas que estamos fazendo, mas também tem a humildade de um jovem jogador… sabendo que tem muito a provar.”

Mas há muito mais para aprender e mais situações para Daniels enfrentar. Ele ainda deve enfrentar defesas destinadas a enganá-lo; ele ainda precisa provar que pode fazer consistentemente os lançamentos necessários em janelas fechadas, especialmente na zona vermelha. E como ele lidará com um passe rápido da NFL quando os pads forem colocados?

Durante uma série apressada na semana passada, Daniels errou vários passes enquanto o bolso apertava. Ele derrubou o tight end Cole Turner no campo em um cruzamento profundo. Na jogada seguinte, Daniels tentou um checkdown para Ekeler, mas a bola caiu em seus pés.

Daniels disse que treinará neste verão no sul da Califórnia com seus treinadores de quarterback e possivelmente com alguns dos recebedores do Commanders. Ele continuará estudando o manual e, como disse, “se preparará para a temporada”.

Ele sabe que ainda precisa provar o que pode fazer no outono. Faz parte do processo de crescimento de qualquer quarterback novato, mesmo daqueles que deixaram uma primeira impressão tão forte.

“Ainda não sou um quarterback estrela”, reconheceu Daniels na semana passada. “Tenho um longo caminho a percorrer.”

Ekeler, que jogou suas primeiras sete temporadas na NFL com os Chargers, jogou com um quarterback titular de longa data, Philip Rivers, e também com um novato, Justin Herbert. Ele sabe que embora a primavera tenha sido um passo fundamental para Daniels, é apenas um entre muitos.

“É difícil dizer qualquer coisa até chegar à pré-temporada para ver como está indo”, disse Ekeler. “Mas estou orgulhoso dos avanços que ele fez até agora.”