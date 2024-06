Príncipe Harry criticado pela mãe de Pat Tillman por receber o prêmio do filho

Príncipe Harry não está apto a receber o Pat Tillman Prêmio no ESPYs, e é chocante que a ESPN o tenha deixado… pelo menos é o que pensa a mãe do falecido veterano.

Maria Tillman – mãe do ex-segurança da NFL Pat Tillman, que se juntou ao Exército dos EUA após o 11 de setembro e morreu em um incidente de fogo amigo – falou com Correio diário sobre a ESPN escolher o Príncipe Harry para receber o ESPY nomeado em homenagem a Pat… e, basta dizer, ela não está feliz com a decisão.