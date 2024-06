Príncipe William compartilha foto antiga do rei Charles para o Dia dos Pais

Príncipe William está se lembrando dos bons e velhos tempos no Dia dos Pais… postando uma rara foto sua com seu pai, Rei Carlos .

Will tem um sorriso enorme no rosto… e até mesmo seu pai, geralmente estóico, abre um sorriso – uma visão rara para o rei da Inglaterra. William dirigiu-se informalmente a Sua Alteza Real na legenda, chamando-o de “Pa”.

A postagem do príncipe ocorre no final de um fim de semana importante para a Família Real Britânica… que participou de Tropando a Cor – uma celebração do aniversário oficial do rei