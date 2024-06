Príncipe William dança como um louco ao som de Taylor Swift em show em Londres: vídeo

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

noite passada, Príncipe William comemorou seu 42º aniversário participando da apresentação esgotada da estrela pop no Estádio de Wembley com seus dois filhos reais mais velhos … Jorge dar Charlotte .

Confira a filmagem… um dos zilhões de fãs de Taylor usou uma câmera de celular para capturar o príncipe dançando sua famosa música, “Shake It Off”.

Com base na evidência visual, William tem alguns movimentos de dança bastante intensos, balançando os quadris descontroladamente com os braços bem abertos.

Enquanto isso, Taylor mostrou o quanto ela adora o namorado final apertado do Kansas City Chiefs Travis Kelce enquanto ela lançava seu hit, “So High School”.

Enquanto estava no palco, Taylor imitou um arqueiro puxando um arco com uma flecha, que é o mesmo movimento que Travis faz sempre que os Chiefs marcam um touchdown no Arrowhead Stadium.