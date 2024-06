Problemas de maturidade da seleção dos EUA expostos na derrota da Copa América para o Panamá

ATLANTA – Chegando à Copa América de 2024, a seleção masculina dos Estados Unidos deveria apresentar crescimento após seu sólido desempenho na Copa do Mundo de 2022. Era para ter amadurecido. Era para dar o próximo passo em direção à elite mundial.

Mas na quinta-feira, os EUA não apenas mostraram que ainda têm um longo caminho a percorrer, como também deram um grande passo para trás, sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o Panamá, o que prejudicou seriamente suas esperanças de chegar às oitavas de final da Copa América.

Os EUA agora precisam de uma vitória sobre o favorito do grupo, Uruguai, para garantir que avancem. Para piorar a situação, a vitória do Panamá significa que o Uruguai não pode garantir uma vaga nas quartas de final, o que significa La Celeste terá algo pelo que jogar na partida contra os EUA, em vez de possivelmente descansar os jogadores.

É uma derrota que dói em vários níveis, mas o que mais afeta é que o que aconteceu não foi nada que os EUA não tivessem visto antes. A CONMEBOL pode estar realizando este torneio, mas esta foi uma partida saída diretamente da Concacaf, completa com a agilidade, decisões de arbitragem suspeitas e habilidade de jogo que há muito tempo é a base das partidas na região.

No entanto, os EUA, por mais que afirmassem estar preparados para tudo o que o Panamá pudesse oferecer, pareciam incapazes de lidar com isso em momentos críticos. O jogo mudou completamente aos 16 minutos, quando o ala norte-americano Tim Weah tentou desferir não um, mas dois golpes no zagueiro panamenho Roderick Miller – apenas o segundo acertou – deixando o árbitro Ivan Barton sem escolha a não ser expulsar Weah quando o VAR detectou a infração.

Foi um ato desculpável de indisciplina de um jogador que antes havia recebido apenas um cartão vermelho em toda a sua carreira profissional. Embora as regras do torneio proibissem Weah de se dirigir à mídia, ele se dirigiu a seus companheiros depois e pediu desculpas.

“Timmy sabe o erro que cometeu. É isso”, disse o companheiro de equipe Christian Pulisic. “Ele vai aprender com isso. É uma droga. Não é a maneira como você quer colocar seu time nessa posição. Dói. Só o mínimo, é um lapso de julgamento. É apenas um simples segundo, você responde a algo.”

Os EUA reagiram soberbamente, com Folarin Balogun a fazer um gol suntuoso aos 22 minutos para colocar os anfitriões do torneio na frente. Mas o Canaleiros empataram quatro minutos depois por meio de César Blackman. Seu gol coroou uma montanha-russa vertiginosa que os EUA não necessariamente gostaram. Incluiu um gol anulado de Weston McKennie e uma lesão na perna do goleiro Matt Turner que eventualmente o forçou a sair da partida.

Mas após o gol de Blackman, os EUA lutaram para ganhar qualquer tipo de posição no jogo, com o Panamá ditando os termos tanto taticamente quanto emocionalmente. Barton parecia estar perpetuamente atraindo a ira do time dos EUA.

“Conversamos previamente sobre as tendências deste árbitro”, disse Berhalter. “Sabíamos do que ele era capaz e, para ser honesto, acho que fizemos o jogo dele.”

A única questão que restava era se os EUA conseguiriam resistir. Eles não conseguiram, com o substituto José Fajardo finalizando de uma só vez aos 83 minutos, depois que o zagueiro dos EUA Cameron Carter-Vickers demorou a reagir. Não ajudou o fato de os EUA terem lutado muito para manter qualquer aparência de posse de bola.

“Obviamente, adoraríamos manter a bola um pouco mais, mas com o homem caído e sem realmente o controle, é difícil lutar para recuperar isso”, disse o zagueiro Tim Ream. “Então, sim, teria sido ótimo, mas sabíamos que nossa transição e nossos contra-ataques seriam a chave daquele ponto em diante, e foi nisso que tentamos nos concentrar.”

Houve recentes sinais de alerta de que os EUA estão lutando contra a oposição da Concacaf. Houve a derrota para Trinidad e Tobago na segunda mão da Liga das Nações da Concacaf em novembro passado, em parte devido a outro lapso de disciplina, desta vez de Sergiño Dest.

Então houve o resultado afortunado contra a Jamaica na mesma competição em março, quando os EUA foram resgatados por um gol contra nos acréscimos que lhes permitiu prevalecer na prorrogação. No entanto, a mensagem que está sendo transmitida em alto e bom som não está sendo transmitida.

Parte disso será, sem dúvida, atribuída a Berhalter, como deveria ser. Mas não pode ser uma situação em que todos disso é. Esses jogadores já vivenciaram uma Copa do Mundo, bem como os rigores de uma campanha de qualificação. Isto se soma à experiência acumulada em nível de clube. Nós deveríamos saber melhor, pura e simplesmente. O mesmo aconteceu com Dest contra T&T.

Talvez esse time, uma geração que tem sido continuamente elogiada por seu talento, não seja tão bom quanto foi feito para ser. No mínimo, ainda tem algum amadurecimento para fazer.

A ironia de tudo isso é que o jogador norte-americano com menos experiência foi um dos poucos que parecia mais preparado para a luta. Esse seria Balogun, que além de seu gol fez uma forte mudança por cima, fazendo o que podia para não apenas ser perigoso, mas também marcar faltas que deram aos EUA oportunidades de bola parada e também permitiram que recuperassem o fôlego.

Não por culpa de Balogun, não foi suficiente, e agora com a probabilidade de o Panamá enfrentar a Bolívia no último jogo da fase de grupos, os EUA têm de encontrar uma forma de vencer o Uruguai e, ao mesmo tempo, aumentar suficientemente o seu diferencial de golos.

“Haverá frustração com este jogo. ‘Bem, e o árbitro ou o que dizer disto?’ Tipo, não podemos ficar aqui sentados dando desculpas”, disse o meio-campista Tyler Adams. “Não somos esse tipo de time. Não podemos ser esse tipo de time. Acho que quando você deixa isso começar a se infiltrar em sua mentalidade, então você está preparado para o fracasso.”

A única boa notícia é que ainda há mais uma partida da fase de grupos para disputar e, assim como no jogo contra o Irã na Copa do Mundo de 2022, os EUA sabem o que precisam fazer.

“Temos que ir e representar nosso país com paixão e temos que jogar o melhor jogo de nossas vidas e é isso”, disse Pulisic. “Queremos ir e queremos vencer. Queremos continuar esta competição.”

Caso contrário, haverá recriminações tanto para o treinador quanto para os jogadores.