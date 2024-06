Problemas do Man United não são resolvidos com a ‘compra de um Mbappé’ – Ratcliffe

O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, disse não acreditar que a solução para os problemas do clube “é comprar um Mbappé”, mas sim construir um elenco equilibrado.

No início deste mês, o Real Madrid anunciou a tão esperada contratação de Kylian Mbappé por transferência gratuita, encerrando a espera de anos pela sua transferência para o clube.

Fontes disseram à ESPN que Mbappé assinou um contrato de cinco anos no valor de 15 milhões de euros (16,2 milhões de dólares) por ano após impostos e também receberá uma taxa de assinatura de 150 milhões de euros, repartida pelo seu acordo.

“Não creio que a solução seja comprar um Mbappé”, disse Ratcliffe ao The Times CEO Summit na quinta-feira. “Somos mais de base do que isso. Um jogador não vai resolver o problema no Manchester United.

“A primeira coisa que precisamos de fazer é construir uma equipa equilibrada e, no final, talvez terminá-la com um ou dois jogadores como Mbappé. Serão necessárias duas ou três janelas de Verão para chegarmos a um lugar melhor.”

Fontes disseram à ESPN que o United decidiu que Erik ten Hag permanecerá como técnico após uma temporada em que o clube registrou seu pior resultado na Premier League, mas venceu a FA Cup.

O bilionário britânico, que possui 29% do clube, culpou os gastos ineficientes com transferências pelos problemas do United e elogiou o Real Madrid pelos gastos na última década.

“Se você comparar, desde o dia em que Sir Alex Ferguson e [former United chief executive] David Gill se aposentou há 11 temporadas, o Manchester United com o Real Madrid, eles têm tido um bom desempenho consistente e onde o Manchester United deveria estar hoje”, disse Ratcliffe.

“O gasto líquido com jogadores no Manchester United é de 1,1 bilhão de libras (1,4 bilhão de dólares) e no Real Madrid, surpreendentemente, é de 200 milhões de libras (253 milhões de dólares)”, disse ele.

Ratcliffe apontou seis jogadores do Real Madrid com valor de pelo menos 100 milhões de euros (107 milhões de dólares): Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga.

“Se olharmos para os plantéis do Real Madrid e do United, o Real Madrid tem sete jogadores avaliados em mais de 100 milhões de euros se olharmos para o Transfermarkt. O United não tem jogadores com mais de 70 milhões de euros ou 80 milhões de euros”, disse ele. .

Os comentários de quinta-feira ecoam aqueles feitos por Ratcliffe no início deste ano, ao declarar seu compromisso com o desenvolvimento dos jogadores.

Na quinta-feira, Ratcliffe também lamentou as regras da UEFA sobre a propriedade de vários clubes, que, segundo ele, impediram o Man United de contratar um jogador do Nice, da Ligue 1.

“Eles disseram que podemos vendê-lo para outro clube da Premier League, mas não podemos vendê-lo para o Manchester United e isso não é justo com o jogador e não vejo o que isso significa”, disse Ratcliffe ao The Times.